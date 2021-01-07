Утро – это важное время суток, которое каждый человек должен провести правильно. От этого зависит наше самочувствие в течение всего дня, настроение, а также результативность.

Идеи 24 расскажут, каких утренних привычек нужно избавиться, чтобы чувствовать себя отлично, иметь хорошее настроение и силы в течение всего дня.

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Будильник

Многие из нас утром раздражаются от звука будильника, поэтому откладывают утренний подъем на 10 минут. Это связано с нежеланием просыпаться, с хроническим недосыпанием или физическим истощением. Однако ученые категорически не советуют так делать, поскольку это приводит к еще большему недосыпанию и проблемам с избыточным весом.

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Подъем в разное время

Для того чтобы не навредить здоровью, нужно есть и спать по режиму. Поэтому научитесь просыпаться хотя бы примерно в одно и то же время.

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Горячий душ

Принято считать, что для быстрого пробуждения нужно принять горячий душ. Но это ложное впечатление, ведь горячая вода усиливает сонливость. Лучше принимать контрастный или прохладный душ.

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Утренний кофе

Пить кофе на голодный желудок вредно. Кроме этого, он не способствует пробуждению. Для того чтобы быстрее проснуться, лучше выпейте стакан чистой воды.

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Социальные сети

Практически каждый из нас когда открывает глаза, сразу тянется до телефона. Мы просматриваем ленты в соцсетях, проверяем количество лайков, перечитываем комментарии. По словам ученых, все это негативно влияет на наше настроение и отнимает много времени, которое можно было потратить с пользой.

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Негативные мысли

Не стоит начинать утро в плохом настроении и с негативных мыслей. Избегайте утренних скандалов и просмотра криминальных новостей. Это значительно влияет на настроение в течение всего дня.

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Перекус

Недооценивайте первый прием пищи. Завтрак должен быть полноценным и полезным. Если вы не успеваете приготовить что-то полезное – лучше вообще не завтракайте. Не стоит "хватать" пищу "на лету". Это касается бутербродов или сладостей.

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