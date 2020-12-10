Життя досить непередбачуване, тому ми ніколи не знаємо, що нас чекає завтра. Через це ми завжди повинні бути готовим до будь-яких ситуацій.

Ідеї 24 підготували список звичок, які можуть допомогти вам "вилізти з халепи" або навіть врятувати життя.

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Речі, які потрібно носити з собою завжди

Куди б ви не відправилися, у вас завжди із собою повинні бути гроші із запасом, паспорт, а також телефон і ключі. Гроші можуть вас врятувати практично з будь-якої ситуації, телефон потрібен для того, щоб в екстрених ситуаціях сконтактувати з потрібними людьми. Паспорт в принципі потрібно завжди носити із собою, а ключі нададуть впевненість в тому, що ви в будь-який момент можете повернутися додому.

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Запам'ятовуйте важливу інформацію

Усю важливу інформацію зберігайте не лише в блокноті чи інтернет-хмарі, а й у себе в голові. Важливо знати адреси родичів або близьких, номери мобільних телефонів найрідніших людей та екстрених служб, групу крові тощо.

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Вихід

Прийшовши в будівлю вперше, обов'язково зверніть увагу, де в ній вихід. Подумки побудуйте свій маршрут і запам'ятайте його. У стресовій ситуації мозок згадає той шлях, який ви вже собі уявляли.

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Не "геройствуйте"

Перед тим, як щось зробити, подумайте. Не робіть поспішних вчинків, не сідайте в автомобіль до незнайомців, не ходіть вночі самі.

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Розвивайтеся фізично

Дуже часто фізична підготовка може зіграти вирішальну роль. Займайтеся спортом, розвивайте витривалість та гнучкість. Це вам точно не завадить, а в непередбачуваних ситуаціях ще й може врятувати життя.

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Вивчайте нову інформацію

Дізнаватися щось нове завжди корисно. Особливо, якщо це стосується власної безпеки. Зараз є багато різноманітних курсів, відеоуроків, а також художньої й наукової літератури. Розвивайтеся і вивчайте щось для себе нове. Навіть якщо вам здається, що ви нічого не запам'ятовуєте, у стресових ситуаціях мозок знайде рішення.

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