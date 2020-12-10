7 простих звичок, які можуть врятувати життя
Життя досить непередбачуване, тому ми ніколи не знаємо, що нас чекає завтра. Через це ми завжди повинні бути готовим до будь-яких ситуацій.
Ідеї 24 підготували список звичок, які можуть допомогти вам "вилізти з халепи" або навіть врятувати життя.
Читайте також: Звички, які дратують усіх: 15 популярних прикладів
Речі, які потрібно носити з собою завжди
Куди б ви не відправилися, у вас завжди із собою повинні бути гроші із запасом, паспорт, а також телефон і ключі. Гроші можуть вас врятувати практично з будь-якої ситуації, телефон потрібен для того, щоб в екстрених ситуаціях сконтактувати з потрібними людьми. Паспорт в принципі потрібно завжди носити із собою, а ключі нададуть впевненість в тому, що ви в будь-який момент можете повернутися додому.
Фото freepik
Запам'ятовуйте важливу інформацію
Усю важливу інформацію зберігайте не лише в блокноті чи інтернет-хмарі, а й у себе в голові. Важливо знати адреси родичів або близьких, номери мобільних телефонів найрідніших людей та екстрених служб, групу крові тощо.
Фото xochu-vse-znat
Вихід
Прийшовши в будівлю вперше, обов'язково зверніть увагу, де в ній вихід. Подумки побудуйте свій маршрут і запам'ятайте його. У стресовій ситуації мозок згадає той шлях, який ви вже собі уявляли.
Фото hbr
Не "геройствуйте"
Перед тим, як щось зробити, подумайте. Не робіть поспішних вчинків, не сідайте в автомобіль до незнайомців, не ходіть вночі самі.
Фото mandarin
Цікаво: На що не варто витрачати кошти: речі, які не купують навіть багатії
Розвивайтеся фізично
Дуже часто фізична підготовка може зіграти вирішальну роль. Займайтеся спортом, розвивайте витривалість та гнучкість. Це вам точно не завадить, а в непередбачуваних ситуаціях ще й може врятувати життя.
Фото 7snov
Вивчайте нову інформацію
Дізнаватися щось нове завжди корисно. Особливо, якщо це стосується власної безпеки. Зараз є багато різноманітних курсів, відеоуроків, а також художньої й наукової літератури. Розвивайтеся і вивчайте щось для себе нове. Навіть якщо вам здається, що ви нічого не запам'ятовуєте, у стресових ситуаціях мозок знайде рішення.
Фото mke
Поділитися новиною