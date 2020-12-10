Жизнь довольно непредсказуема, поэтому мы никогда не знаем, что нас ждет завтра. Тем не менее мы всегда должны быть готовы к любым ситуациям.

Идеи 24 подготовили список привычек, которые могут помочь вам "вылезти из беды" или даже спасти жизнь.

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Вещи, которые нужно носить с собой всегда

Куда бы вы ни отправились, вы всегда с собой должны иметь деньги с запасом, паспорт, а также телефон и ключи. Деньги могут вас спасти практически с любой ситуации, телефон нужен для того, чтобы в экстренных ситуациях сконтактировать с нужными людьми. Паспорт в принципе нужно всегда носить с собой, а ключи предоставят уверенность в том, что вы в любой момент можете вернуться домой.

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Запоминайте важную информацию

Всю важную информацию храните не только в блокноте или интернет-облаке, но и у себя в голове. Важно знать адреса родственников или близких, номера мобильных телефонов родных людей и экстренных служб, группу крови и тому подобное.

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Выход

Придя в здание впервые, обязательно обратите внимание, где в нем выход. Мысленно постройте свой маршрут и запомните его. В стрессовой ситуации мозг вспомнит тот путь, который вы уже себе представляли.

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Не "геройствуйте"

Перед тем, как что-то сделать, подумайте. Не делайте поспешных поступков, не садитесь в автомобиль к незнакомцам, не ходите ночью сами.

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Развивайтесь физически

Очень часто физическая подготовка может сыграть решающую роль. Занимайтесь спортом, развивайте выносливость и гибкость. Это вам точно не помешает, а в непредвиденных ситуациях еще и может спасти жизнь.

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Изучайте новую информацию

Узнавать что-то новое всегда полезно. Особенно, если это касается собственной безопасности. Сейчас есть много различных курсов, видео-уроков, а также художественной и научной литературы. Развивайтесь и изучайте что-то для себя новое. Даже если вам кажется, что вы ничего не запоминаете, в стрессовых ситуациях мозг найдет решение.

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