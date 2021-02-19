Завдяки подорожам ми маємо можливість не лише порівняти культуру та звичаї, ми ще й можемо спробувати певні страви чи продукти. Назва деяких з них може бути відомою в усьому світі, але смак та аромат – особливі та неповторні.

Ми зробили добірку товарів, про які чули, мабуть, в усьому світі. Але це не класичні варіації відомих продуктів. Це унікальні товари з особливими смаками та ароматами, які вигадали безпосередньо в тій чи іншій країні.

Читайте також: 7 лайфхаків з їжею з Макдональдза, які потрібно обов'язково спробувати

"KitKat"

Думаєте, що ці солодкі вафлі в шоколаді точно не можуть мати специфічні смаки? – Помиляєтеся, адже в багатьох країнах Азії, а особливо в Японії такі палички можуть бути не лише солодкі, а й солоні. Зокрема, зі смаком бекону, сиру, водоростей, хрону тощо.

Фото livejapan

"Coca-Cola"

Це ми звикли до цього класичного напою, а в деяких країнах він може бути зі специфічними смаками. Наприклад, в Англії – з апельсином, в Новій Зеландії – з малиною та цитрусовими, Японії – яблуком.

Фото kto-chto-gde

"Pringles"

Хтось із європейців любить похрумтіти чіпси зі смаком бекону, хтось віддає перевагу зі сметанно-сирним соусом, а от азіати полюблять з фундуком та чорницею. Американці ж обожнюють чіпси з білим шоколадом. А ви спробували б "Pringles" зі смаком вершкової карамелі, спагеті чи чизбургера?

Скріншот з youtube

"Schweppes"

З яким смаком ви обожнюєте пити "Schweppes"? Вишня? Апельсин? Екзотичні фрукти? А як щодо томатного міксу? Це ще один смак популярного напою, про який мало хто чув.

Фото drinksupermarket

"Oreo"

Печиво "Oreo" популярне в усьому світі. Ми впізнаємо цей солодкий смаколик за хрумким солодким шоколадним печивом та кремовою начинкою. А от в деяких країнах "Oreo" складається з двох шматочків бісквітних коржів і шаром морозива. Відповідно, таке "Oreo" може бути зі смаком м'яти, арахісу, морквяного торта тощо.

Фото kto-chto-gde

Цікаво: 11 секретів "шведського столу", про які вам варто знати

"Lay's"

У Великобританії обожнюють ці чіпси зі смаком йоркширського пудингу, а в Греції зі смаком гіроса. У Таїланді натомість є популярні чіпси з медовим маслом, а в Китаї – зі смаком квітучої вишні.

Фото reddit

"Heinz"

У деяких країнах є ідеальний варіант соусу "Heinz". Він поєднує в собі кетчуп та майонез. Чи могли виробники вигадати щось ще більш класне? – Так, "Heinz", який приготовлений з майонезу та соусу для барбекю.

Фото thedieline