Благодаря путешествиям мы имеем возможность не только сравнить культуру и обычаи, мы еще и можем попробовать определенные блюда или продукты. Названия некоторых из них могут быть известны во всем мире, но вкус и аромат – особые и неповторимые.

Мы сделали подборку товаров, о которых слышали, пожалуй, во всем мире. Но это не классические вариации известных продуктов. Это уникальные товары с особыми вкусами и ароматами, которые придумали непосредственно в той или иной стране.

Читайте также: 7 лайфхаков с едой из Макдональдса, которые нужно обязательно попробовать

"KitKat"

Думаете, что эти сладкие вафли в шоколаде точно не могут иметь специфические вкусы? – Ошибаетесь, ведь во многих странах Азии, особенно в Японии такие палочки могут быть не только сладкие, но и соленые. В частности, со вкусом бекона, сыра, водорослей, хрена и тому подобное.

Фото livejapan

"Coca-Cola"

Это мы привыкли к этому классическому вкусу напитка, а в некоторых странах он может быть со специфическими вкусами. Например, в Англии – с апельсином, в Новой Зеландии – с малиной и цитрусовыми, Японии – яблоком.

Фото kto-chto-gde

"Pringles"

Кто-то из европейцев любит похрустеть чипсы со вкусом бекона, кто-то предпочитает со сметанно-сырным соусом, а вот азиаты любят с фундуком и черникой. Американцы же любят чипсы с белым шоколадом. А вы попробовали бы "Pringles" со вкусом сливочной карамели, спагетти или чизбургера?

Скріншот з youtube

"Schweppes"

С каким вкусом вы обожаете пить "Schweppes"? Вишня? Апельсин? Экзотические фрукты? А как насчет томатного микса? Это еще один вкус популярного напитка, о котором мало кто слышал.

Фото drinksupermarket

"Oreo"

Печенье "Oreo" популярное во всем мире. Мы узнаем этот сладкий шедевр по хрустящему сладкому шоколадному печенью и кремовой начинке. А вот в некоторых странах "Oreo" состоит из двух кусочков бисквитных коржей и слоя мороженого. Соответственно, такое "Oreo" может быть со вкусом мяты, арахиса, морковного торта и тому подобное.

Фото kto-chto-gde

Интересно: 11 секретов "шведского стола", о которых вам стоит знать

"Lay's"

В Великобритании обожают эти чипсы со вкусом йоркширского пудинга, а в Греции со вкусом гироса. В Таиланде популярные чипсы с медовым маслом, а в Китае – со вкусом цветущей вишни.

Фото reddit

"Heinz"

В некоторых странах есть идеальный вариант соуса "Heinz". Он сочетает в себе кетчуп и майонез. Могли производители придумать что-то еще более классное? – Да, "Heinz", который приготовлен из майонеза и соуса для барбекю.

Фото thedieline