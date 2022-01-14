7 правил харчування для тих, хто подорожує літаком

Перепади тиску, зміни клімату та часових поясів – усе це суцільний стрес для організму. І аби його не прибавляти ще й неякісною їжею, візьміть до уваги ці кілька правил харчування до, під час та після польоту.

Попри пандемію коронавірусу, туристична сфера потроху "оживає". Мандрувати стали більше, і значна частина туристів обирає повітряний транспорт. Ми ж не будемо нагадувати про важливість дотримуватися усіх правил соціального дистанціонування (це й так повинен розуміти кожен), а зосередимося на харчуванні, яке неабияк може вплинути на ваше самопочуття на самому початку подорожі.

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Що і як їсти до, під час та після польоту

За день до та й у самий день перельоту не вживайте червоне м'ясо. Крім цього, краще відмовитися й від кави. Безпосередньо у день мандрівки виключіть також з раціону будь-які напої з кофеїном та алкоголем.

Поїжте в аеропорту перед вильотом. Що обрати? Відмінно підійдуть свіжі салати з морепродуктами, біла риба, нежирне біле м'ясо, будь-які страви з рослинним білком або легкі вуглеводи (коричневий рис або цільнозерновий хліб з овочами та білим сиром, наприклад).

Не їжте ту їжу, яку роздають у літаку. Якщо переліт тривалий, то візьміть щось перекусити із собою. Головне – не їжте тваринний білок у польоті.

У день перельоту і протягом наступних 1 – 2 днів пийте на 1 – 2 склянки води більше, ніж зазвичай.

Як харчуватися при зміні часових поясів

Зміну часових поясів також варто брати до уваги. На кожну годину різниці організму потрібна доба на адаптацію. Так, якщо час відрізняється на 3 години, то 3 дні орієнтуйтесь на ваш "домашній час", приймайте їжу за звичним режимом.

Якщо різниця у часі понад 3 години, постарайтеся перші 2 – 3 дні дотримуватися вегетаріанського раціону з високим вмістом клітковини (фрукти, овочі, зелень).

Не випивайте алкогольні напої у першу добу після перельоту.

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Беріть перекус у літак з собою / Фото cntraveler

Текст публікації Наталі Макієнко:

Харчування при перельотах і зміні часових поясів. Перельоти та зміна клімату – це стрес для організму. Перепади тиску, сухе повітря в літаку, тривала сидяча поза, неякісна їжа на борту, зміна часових поясів.

Що можна зробити, аби допомогти собі? 5 основних правил:

За день до перельоту та в день перельоту виключаємо червоне м'ясо.

Виключаємо або скорочуємо каву. Безпосередньо в день перельоту виключаємо будь-які напої з кофеїном та алкоголем. Поїжте в аеропорту перед вильотом. Рекомендовані зелені салати з морепродуктами, біла риба, нежирне біле м'ясо, будь-які страви з рослинним білком (кіноа, наприклад) або легкі вуглеводи (коричневий рис або цільнозерновий хліб з овочами та білим сиром, наприклад).

Не їжте їжу в літаку (навіть у бізнес-класі). Якщо переліт тривалий (понад 4-5 годин), то візьміть їжу з собою в ланч-боксі або замовте (по можливості) окремо меню на борту (вегетаріанське, наприклад). Головне – не їжте тваринний білок у польоті.

Щоб не було набряків – візьміть із собою шматочок кореня імбиру. Їсти не треба – просто додаємо у воду в літаку. Протипоказання – вагітність, рясна менструація, спазми, температура, артеріальна гіпертензія. Плюс на день перельоту і протягом наступних 1-2 днів пийте на 1-2 склянки води більше, ніж зазвичай.

Тепер торкнемося теми зміни часових поясів - потрібен час, щоб перебудуватися. Кожної години різниці у часі організму потрібна доба на адаптацію. Якщо різниця в часі складає 3 години, то 3 дні орієнтуйтесь на ваш "домашній час", приймайте їжу за звичним годинником. Розумію, це непросто, але хоча б 1 добу зробіть так.

Якщо різниця в часі понад 3 години, постарайтеся перші 2–3 дні дотримуватися вегетаріанського раціону з високим вмістом клітковини (фрукти, овочі, зелень). Першого дня краще не їсти на сніданок тваринний білок. Виключайте алкоголь першу добу після перельоту.