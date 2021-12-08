Багато людей відмовляються від вечері після 18 години навіть тоді, коли дуже голодні. Проте так обмежуватися – необов'язково. Слід просто обирати правильну їжу.
Дієтологиня Ольга Омельченко запропонувала рецепти 6 салатів, легких у споживанні й приготуванні. Усі подані інгредієнти треба просто порізати і змішати.
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Салат з кальмаром
- консервований кальмар – 100 грамів;
- огірок – 50 грамів;
- 1 варене яйце;
- зелений горошок – 50 грамів;
- цибуля – 30 грамів;
- натуральний йогурт – 30 грамів;
- зелень.
Салат з куркою
- помідор 50 грамів;
- огірок 50 грамів;
- варена або печена на грилі куряча грудка – 100 грамів;
- червона квасоля – 50 грамів;
- твердий сир – 30 грамів;
- оливкова олія – 1 чайна ложка;
- бальзамічний оцет.
Салат з баклажанами
- запечені баклажани – 100 грамів;
- огірки – 50 грамів;
- помідор – 50 грамів;
- листя салату – 50 грамів;
- імбир, часник, червона цибуля – 30 грамів;
- сир фета – 50 грамів;
- оливкова олія – 1 чайна ложка.
Салат з пекінською капустою
- пекінська капуста – 50 грамів;
- болгарський перець – 40 грамів;
- консервована кукурудза – 50 грамів;
- морква – 40 грамів;
- натуральний йогурт – 30 грамів.
Салат з болгарським перцем
- морква – 50 грамів;
- болгарський перець – 70 грамів;
- листя салату – 50 грамів;
- огірок – 60 грамів;
- 1 варене яйце;
- часник;
- оливкова олія – 1 чайна ложка.
Салат з тунцем
- тунець – 100 грамів;
- помідор – 70 грамів;
- синя цибуля – 30 грамів;
- листя салату – 50 грамів;
- сир – 50 грамів;
- базилік;
- насіння льону;
- оливкова олія – 1 чайна ложка.
Текст публікації дієтологині:
6 смачних і легких ідей салатиків: можна навіть на ніч.
1. Консервований кальмар 100 гр+ огірок 50 гр+ варені яйця 1 шт+ зелений горошок 50 гр+ цибуля 30 гр+ зелень + натуральний йогурт 30 гр
2. Помідор 50 гр+ огірок 50 гр+ варена або на грилі куряча грудка 100 гр+ червона квасоля 50 гр+ сир 30 гр+ оливкова олія 1 ч.л+ бальзамик
3. Запечені баклажани 100 гр+ огірки 50 гр + помідор 50 гр+ листя салату 50 гр + імбир + часник + червона цибуля 30 гр + сир фета 50 гр+ оливкова олія
4. Пекінська капуста 50 гр+ болгарський перець 40 гр + консервована кукурудза 50 гр+ морква 40 гр + натуральний йогурт 30 гр
5. Морква 50 гр+ болгарський перець 70 гр + листя салату 50 гр + огірок 60 гр, яйце 1 шт+ часник + оливкова олія 1.ч.л
6. Тунець 100 гр+ помідор 70 гр+ синя цибуля 30 гр+ листя салату 50 гр+ сир 50 гр+ базилік + насіння льону + оливкова олія