Багато людей відмовляються від вечері після 18 години навіть тоді, коли дуже голодні. Проте так обмежуватися – необов'язково. Слід просто обирати правильну їжу.

Дієтологиня Ольга Омельченко запропонувала рецепти 6 салатів, легких у споживанні й приготуванні. Усі подані інгредієнти треба просто порізати і змішати.

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Салат з кальмаром

  • консервований кальмар – 100 грамів;
  • огірок – 50 грамів;
  • 1 варене яйце;
  • зелений горошок – 50 грамів;
  • цибуля – 30 грамів;
  • натуральний йогурт – 30 грамів;
  • зелень.

Салат з куркою

  • помідор 50 грамів;
  • огірок 50 грамів;
  • варена або печена на грилі куряча грудка – 100 грамів;
  • червона квасоля – 50 грамів;
  • твердий сир – 30 грамів;
  • оливкова олія – 1 чайна ложка;
  • бальзамічний оцет.

Салат з баклажанами

  • запечені баклажани – 100 грамів;
  • огірки – 50 грамів;
  • помідор – 50 грамів;
  • листя салату – 50 грамів;
  • імбир, часник, червона цибуля – 30 грамів;
  • сир фета – 50 грамів;
  • оливкова олія – 1 чайна ложка.

Салат з пекінською капустою

  • пекінська капуста – 50 грамів;
  • болгарський перець – 40 грамів;
  • консервована кукурудза – 50 грамів;
  • морква – 40 грамів;
  • натуральний йогурт – 30 грамів.

Салат з болгарським перцем

  • морква – 50 грамів;
  • болгарський перець – 70 грамів;
  • листя салату – 50 грамів;
  • огірок – 60 грамів;
  • 1 варене яйце;
  • часник;
  • оливкова олія – 1 чайна ложка.

Салат з тунцем

  • тунець – 100 грамів;
  • помідор – 70 грамів;
  • синя цибуля – 30 грамів;
  • листя салату – 50 грамів;
  • сир – 50 грамів;
  • базилік;
  • насіння льону;
  • оливкова олія – 1 чайна ложка.

Текст публікації дієтологині:

6 смачних і легких ідей салатиків: можна навіть на ніч.

1. Консервований кальмар 100 гр+ огірок 50 гр+ варені яйця 1 шт+ зелений горошок 50 гр+ цибуля 30 гр+ зелень + натуральний йогурт 30 гр

2. Помідор 50 гр+ огірок 50 гр+ варена або на грилі куряча грудка 100 гр+ червона квасоля 50 гр+ сир 30 гр+ оливкова олія 1 ч.л+ бальзамик

3. Запечені баклажани 100 гр+ огірки 50 гр + помідор 50 гр+ листя салату 50 гр + імбир + часник + червона цибуля 30 гр + сир фета 50 гр+ оливкова олія

4. Пекінська капуста 50 гр+ болгарський перець 40 гр + консервована кукурудза 50 гр+ морква 40 гр + натуральний йогурт 30 гр

5. Морква 50 гр+ болгарський перець 70 гр + листя салату 50 гр + огірок 60 гр, яйце 1 шт+ часник + оливкова олія 1.ч.л

6. Тунець 100 гр+ помідор 70 гр+ синя цибуля 30 гр+ листя салату 50 гр+ сир 50 гр+ базилік + насіння льону + оливкова олія