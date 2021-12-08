Багато людей відмовляються від вечері після 18 години навіть тоді, коли дуже голодні. Проте так обмежуватися – необов'язково. Слід просто обирати правильну їжу.

Дієтологиня Ольга Омельченко запропонувала рецепти 6 салатів, легких у споживанні й приготуванні. Усі подані інгредієнти треба просто порізати і змішати.

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Салат з кальмаром

консервований кальмар – 100 грамів;

огірок – 50 грамів;

1 варене яйце;

зелений горошок – 50 грамів;

цибуля – 30 грамів;

натуральний йогурт – 30 грамів;

зелень.

Салат з куркою

помідор 50 грамів;

огірок 50 грамів;

варена або печена на грилі куряча грудка – 100 грамів;

червона квасоля – 50 грамів;

твердий сир – 30 грамів;

оливкова олія – 1 чайна ложка;

бальзамічний оцет.

Салат з баклажанами

запечені баклажани – 100 грамів;

огірки – 50 грамів;

помідор – 50 грамів;

листя салату – 50 грамів;

імбир, часник, червона цибуля – 30 грамів;

сир фета – 50 грамів;

оливкова олія – 1 чайна ложка.

Салат з пекінською капустою

пекінська капуста – 50 грамів;

болгарський перець – 40 грамів;

консервована кукурудза – 50 грамів;

морква – 40 грамів;

натуральний йогурт – 30 грамів.

Салат з болгарським перцем

морква – 50 грамів;

болгарський перець – 70 грамів;

листя салату – 50 грамів;

огірок – 60 грамів;

1 варене яйце;

часник;

оливкова олія – 1 чайна ложка.

Салат з тунцем

тунець – 100 грамів;

помідор – 70 грамів;

синя цибуля – 30 грамів;

листя салату – 50 грамів;

сир – 50 грамів;

базилік;

насіння льону;

оливкова олія – 1 чайна ложка.

Текст публікації дієтологині:

6 смачних і легких ідей салатиків: можна навіть на ніч.



1. Консервований кальмар 100 гр+ огірок 50 гр+ варені яйця 1 шт+ зелений горошок 50 гр+ цибуля 30 гр+ зелень + натуральний йогурт 30 гр



2. Помідор 50 гр+ огірок 50 гр+ варена або на грилі куряча грудка 100 гр+ червона квасоля 50 гр+ сир 30 гр+ оливкова олія 1 ч.л+ бальзамик



3. Запечені баклажани 100 гр+ огірки 50 гр + помідор 50 гр+ листя салату 50 гр + імбир + часник + червона цибуля 30 гр + сир фета 50 гр+ оливкова олія



4. Пекінська капуста 50 гр+ болгарський перець 40 гр + консервована кукурудза 50 гр+ морква 40 гр + натуральний йогурт 30 гр



5. Морква 50 гр+ болгарський перець 70 гр + листя салату 50 гр + огірок 60 гр, яйце 1 шт+ часник + оливкова олія 1.ч.л



6. Тунець 100 гр+ помідор 70 гр+ синя цибуля 30 гр+ листя салату 50 гр+ сир 50 гр+ базилік + насіння льону + оливкова олія