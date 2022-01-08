Гучна безсонна вечірка на Новий рік, а потім ціла серія сімейних застіль дають про себе знати: від цього і втома, і погане самопочуття. Аби усе нормалізувати, організму потрібно перейти у звичний режим. Як це зробити правильно, розповіла дієтологиня Наталя Макієнко.

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Важливо! Прихильники здорового харчування поспішають влаштовувати "розвантажувальні" дні, а то й зовсім голодування. Це хибне рішення, яке лише посилить стрес для організму

5 правил харчування після застіль

Після святкового столу (перед сном) Наталя радить з'їсти чайну ложечку меду – це створить ефект "консервації" їжі, засвоєння якої відтермінується до ранку. І ваше самопочуття буде набагато кращим. Пропустіть перший прийом їжі на наступний день після ситного вечора і не їжте мінімум до 12:00 – 13:00. Інтервал між останнім прийомом їжі та сніданком / обідом має бути не менше 10 – 12 годин. Пийте лише воду або трав'яний чай. По можливості мінімізуйте або ж зовсім виключіть зі свого раціону каву та червону рибу на наступний день після застілля. Адже це ще більше ускладнить роботу організму. Їжте фрукти, овочі, легкий білок, крупи. Обов'язково наступного дня після будь-якого застілля випивайте норму води + одну додаткову склянку. Тренування краще перенести, якщо лягли спати пізніше 1 години ночі та/або випили понад 2 келихи алкоголю. У такому стані користі фігурі ви не принесете, а от додаткове навантаження на серце – забезпечене.

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Сімейне застілля / Фото pexels

Текст публікації Наталі Макієнко:

Досить їсти без голоду! Як відновитись після застілля?

Насамперед запобіжу бажанню багатьох — розвантажувальний день чи голод посилять стрес після збою режиму та застілля! Легкий день можна зробити, але через 2-3 дні після зайвої їжі, а не відразу.

5 правил харчування після Нового Року

Після застілля (перед сном) з'їдаємо чайну ложечку меду – це дасть бактерицидний ефект, що консервує, і їжа "не забродить". Вона в жодному разі не засвоїться до ранку, зате самопочуття буде значно кращим.

Пропускаємо перший прийом їжі на наступний день і не їмо мінімум до 12:00-13:00. Інтервал між останнім прийомом їжі у святкову ніч та вашим сніданком/обідом має бути не менше 10-12 годин. П'ємо лише воду чи трав'яний чай.

По можливості виключіть/мінімізуйте після переїдання кофеїн та червоне м'ясо. Не ускладнюйте роботу організму ще більше – дайте йому відновитися. Їжте фрукти, овочі, легкий білок/рослинний білок, крупи.

Обов'язково наступного дня після будь-якого застілля та збою біоритмів (пізнього відходу до сну тощо) випивайте норму води + одну додаткову склянку.

Виключіть тренування, якщо лягли спати пізніше 1 години та/або випили понад 2 келихи алкоголю. Навантаження на серце і судини вам не потрібні, і користі для фігури в такому стані організму теж не буде.