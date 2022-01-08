Гучна безсонна вечірка на Новий рік, а потім ціла серія сімейних застіль дають про себе знати: від цього і втома, і погане самопочуття. Аби усе нормалізувати, організму потрібно перейти у звичний режим. Як це зробити правильно, розповіла дієтологиня Наталя Макієнко.
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5 правил харчування після застіль
- Після святкового столу (перед сном) Наталя радить з'їсти чайну ложечку меду – це створить ефект "консервації" їжі, засвоєння якої відтермінується до ранку. І ваше самопочуття буде набагато кращим.
- Пропустіть перший прийом їжі на наступний день після ситного вечора і не їжте мінімум до 12:00 – 13:00. Інтервал між останнім прийомом їжі та сніданком / обідом має бути не менше 10 – 12 годин. Пийте лише воду або трав'яний чай.
- По можливості мінімізуйте або ж зовсім виключіть зі свого раціону каву та червону рибу на наступний день після застілля. Адже це ще більше ускладнить роботу організму. Їжте фрукти, овочі, легкий білок, крупи.
- Обов'язково наступного дня після будь-якого застілля випивайте норму води + одну додаткову склянку.
- Тренування краще перенести, якщо лягли спати пізніше 1 години ночі та/або випили понад 2 келихи алкоголю. У такому стані користі фігурі ви не принесете, а от додаткове навантаження на серце – забезпечене.
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Сімейне застілля / Фото pexels
Текст публікації Наталі Макієнко:
Досить їсти без голоду! Як відновитись після застілля?
Насамперед запобіжу бажанню багатьох — розвантажувальний день чи голод посилять стрес після збою режиму та застілля! Легкий день можна зробити, але через 2-3 дні після зайвої їжі, а не відразу.
5 правил харчування після Нового Року
Після застілля (перед сном) з'їдаємо чайну ложечку меду – це дасть бактерицидний ефект, що консервує, і їжа "не забродить". Вона в жодному разі не засвоїться до ранку, зате самопочуття буде значно кращим.
Пропускаємо перший прийом їжі на наступний день і не їмо мінімум до 12:00-13:00. Інтервал між останнім прийомом їжі у святкову ніч та вашим сніданком/обідом має бути не менше 10-12 годин. П'ємо лише воду чи трав'яний чай.
По можливості виключіть/мінімізуйте після переїдання кофеїн та червоне м'ясо. Не ускладнюйте роботу організму ще більше – дайте йому відновитися. Їжте фрукти, овочі, легкий білок/рослинний білок, крупи.
Обов'язково наступного дня після будь-якого застілля та збою біоритмів (пізнього відходу до сну тощо) випивайте норму води + одну додаткову склянку.
Виключіть тренування, якщо лягли спати пізніше 1 години та/або випили понад 2 келихи алкоголю. Навантаження на серце і судини вам не потрібні, і користі для фігури в такому стані організму теж не буде.