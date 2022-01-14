Несмотря на пандемию коронавируса, туристическая сфера понемногу оживает. Путешествовать стали больше, и значительная часть туристов выбирает воздушный транспорт. Мы же не будем напоминать о важности соблюдать все правила социального дистанцирования (это и так должен понимать каждый), а сосредоточимся на питании, которое может повлиять на ваше самочувствие в самом начале путешествия.

И еще Как восстановиться после праздничного застолья: 5 правил питания от диетолога

Что и как есть до, во время и после полета

За день да и в самый день перелета не употребляйте красное мясо. Кроме этого лучше отказаться и от кофе. Непосредственно в день путешествия исключите из рациона любые напитки с кофеином и алкоголем.

Поедите в аэропорту перед вылетом. Что выбрать? Прекрасно подойдут свежие салаты с морепродуктами, белая рыба, нежирное белое мясо, любые блюда с растительным белком или легкие углеводы (коричневый рис или цельнозерновой хлеб с овощами и белым сыром, например).

Не ешьте ту еду, которую раздают в самолете. Если перелет длительный, то возьмите что-нибудь перекусить с собой. Главное – не ешьте животный белок в полете.

В день перелета и в течение последующих 1 – 2 дней пейте на 1 – 2 стакана воды больше обычного.

Как питаться при смене часовых поясов

Смену часовых поясов также следует учитывать. На каждый час разницы организму нужны сутки на адаптацию. Так, если время отличается на 3 часа, то 3 дня ориентируйтесь на ваше "домашнее время", принимайте пищу по привычному режиму.

Если разница во времени более 3 часов, постарайтесь первые 2 – 3 дня соблюдать вегетарианский рацион с высоким содержанием клетчатки (фрукты, овощи, зелень).

Не выпивайте алкогольные напитки в первые сутки после перелета.

Читайте также Можно есть даже на ночь: рецепты легких и вкусных салатов от диетолога



Берите перекус в самолет с собой / Фото cntraveler

Текст публикации Натальи Макиенко:

Питание при перелетах и ​​смене часовых поясов. Перелеты и изменение климата – стресс для организма. Перепады давления, сухой воздух в самолете, длительная сидячая поза, некачественная еда на борту, смена часовых поясов.

Что можно сделать, чтобы помочь? 5 основных правил:

За день до перелета и в день перелета исключаем красное мясо.

Выключаем или сокращаем кофе. Непосредственно в день перелета исключаем любые напитки с кофеином и алкоголем. Поезжайте в аэропорту перед вылетом. Рекомендуемые зеленые салаты с морепродуктами, белая рыба, нежирное белое мясо, любые блюда с растительным белком (киноа, например) или легкие углеводы (коричневый рис или цельнозерновой хлеб с овощами и белым сыром, например).

Не ешьте еду в самолете (даже в бизнес-классе). Если перелет длительный (более 4-5 часов), то возьмите еду с собой в ланч-боксе или закажите (по возможности) отдельно меню на борту (вегетарианское, например). Главное – не ешьте животный белок в полете.

Чтобы не было отеков – возьмите с собой кусочек корня имбиря. Кушать не надо – просто добавляем в воду в самолете. - беременность, обильная менструация, спазмы, температура, артериальная гипертензия. Плюс в день перелета и в течение следующих 1-2 дней пейте на 1-2 стакана воды больше обычного.