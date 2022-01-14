Попри пандемію коронавірусу, туристична сфера потроху "оживає". Мандрувати стали більше, і значна частина туристів обирає повітряний транспорт. Ми ж не будемо нагадувати про важливість дотримуватися усіх правил соціального дистанціонування (це й так повинен розуміти кожен), а зосередимося на харчуванні, яке неабияк може вплинути на ваше самопочуття на самому початку подорожі.
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Що і як їсти до, під час та після польоту
- За день до та й у самий день перельоту не вживайте червоне м'ясо. Крім цього, краще відмовитися й від кави. Безпосередньо у день мандрівки виключіть також з раціону будь-які напої з кофеїном та алкоголем.
- Поїжте в аеропорту перед вильотом. Що обрати? Відмінно підійдуть свіжі салати з морепродуктами, біла риба, нежирне біле м'ясо, будь-які страви з рослинним білком або легкі вуглеводи (коричневий рис або цільнозерновий хліб з овочами та білим сиром, наприклад).
- Не їжте ту їжу, яку роздають у літаку. Якщо переліт тривалий, то візьміть щось перекусити із собою. Головне – не їжте тваринний білок у польоті.
- У день перельоту і протягом наступних 1 – 2 днів пийте на 1 – 2 склянки води більше, ніж зазвичай.
Як харчуватися при зміні часових поясів
- Зміну часових поясів також варто брати до уваги. На кожну годину різниці організму потрібна доба на адаптацію. Так, якщо час відрізняється на 3 години, то 3 дні орієнтуйтесь на ваш "домашній час", приймайте їжу за звичним режимом.
- Якщо різниця у часі понад 3 години, постарайтеся перші 2 – 3 дні дотримуватися вегетаріанського раціону з високим вмістом клітковини (фрукти, овочі, зелень).
- Не випивайте алкогольні напої у першу добу після перельоту.
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Беріть перекус у літак з собою / Фото cntraveler
Текст публікації Наталі Макієнко:
Харчування при перельотах і зміні часових поясів. Перельоти та зміна клімату – це стрес для організму. Перепади тиску, сухе повітря в літаку, тривала сидяча поза, неякісна їжа на борту, зміна часових поясів.
Що можна зробити, аби допомогти собі? 5 основних правил:
За день до перельоту та в день перельоту виключаємо червоне м'ясо.
Виключаємо або скорочуємо каву. Безпосередньо в день перельоту виключаємо будь-які напої з кофеїном та алкоголем. Поїжте в аеропорту перед вильотом. Рекомендовані зелені салати з морепродуктами, біла риба, нежирне біле м'ясо, будь-які страви з рослинним білком (кіноа, наприклад) або легкі вуглеводи (коричневий рис або цільнозерновий хліб з овочами та білим сиром, наприклад).
Не їжте їжу в літаку (навіть у бізнес-класі). Якщо переліт тривалий (понад 4-5 годин), то візьміть їжу з собою в ланч-боксі або замовте (по можливості) окремо меню на борту (вегетаріанське, наприклад). Головне – не їжте тваринний білок у польоті.
Щоб не було набряків – візьміть із собою шматочок кореня імбиру. Їсти не треба – просто додаємо у воду в літаку. Протипоказання – вагітність, рясна менструація, спазми, температура, артеріальна гіпертензія. Плюс на день перельоту і протягом наступних 1-2 днів пийте на 1-2 склянки води більше, ніж зазвичай.
Тепер торкнемося теми зміни часових поясів - потрібен час, щоб перебудуватися. Кожної години різниці у часі організму потрібна доба на адаптацію. Якщо різниця в часі складає 3 години, то 3 дні орієнтуйтесь на ваш "домашній час", приймайте їжу за звичним годинником. Розумію, це непросто, але хоча б 1 добу зробіть так.
Якщо різниця в часі понад 3 години, постарайтеся перші 2–3 дні дотримуватися вегетаріанського раціону з високим вмістом клітковини (фрукти, овочі, зелень). Першого дня краще не їсти на сніданок тваринний білок. Виключайте алкоголь першу добу після перельоту.