7 хитрощів, які допоможуть довше зберігати улюблені продукти

Усі продукти на кухні мають свій термін придатності, тому дуже важливо дотримуватися головних умов зберігання куплених товарів. Знаючи деякі лайфхаки, вам не доведеться завчасно викидати овочі, фрукти чи навіть м'ясні вироби. А це значно зменшить ваші витрати.

У нашій добірці прості, але дієві поради, які допоможуть зберігати продукти вдвічі довше, витрачати кошти вдвічі менше і при цьому робити сім'ю ситою та здоровою.

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Правильне зберігання продуктів у холодильнику

Якщо в холодильнику продукти без упаковки лежать на одній полиці, то вони можуть вбирати в себе аромати один одного. Це негативно позначається на їх якості й зменшує термін придатності.

Окрім цього, усі продукти в холодильнику потрібно зберігати у спеціальних упаковках або у контейнерах. В іншому випадку їжа може обсушуватися і "завітрюватися". Через це погіршується якість продуктів. У результаті вам доводить викидати продукти ще до того, як виходить термін їхньої придатності.

Усі продукти в холодильнику зберігайте в упаковках або контейнерах / Фото Miridei

Тривале зберігання фруктів, овочів та зелені

Головний ворог під час зберігання овочів, фруктів та зелені в холодильнику – це надмірна вологість. Для того, щоб розв'язати цю проблему, зберігайте продукти з паперовими серветками чи рушниками, які будуть вбирати в себе увесь конденсат.

Зелень, овочі та фрукти зберігайте з паперовими рушниками / Фото Steaklovers

Огляд холодильника

Робіть швидкий огляд холодильника щонайменше тричі на тиждень. Так ви зможете вчасно виявляти продукти, термін придатності яких от-от закінчиться. За бажанням зробіть окрему полицю, на яких зберігатимете їжу, яку потрібно вжити найближчим часом.

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Сусідство овочів та фруктів

По можливості завжди намагайтеся зберігати окремо овочі та фрукти. Це пов'язано з тим, що багато фруктів виробляють етилен, який негативно позначається на овочах, прискорюючи їхнє псування.

Фрукти, які виділяють найбільше етилену:

яблука,

банани,

персики,

абрикоси,

ківі,

груші тощо.

Найбільш "чутливими" до етилену є:

спаржа,

цвітна капуста,

броколі,

квасоля,

картопля тощо.

Зберігайте овочі окремо від фруктів / Фото Boombate

Продовжити термін зберігання хліба

Якщо ви купили забагато хліба, ви можете зберігати його впродовж тижня. Але для того, щоб хліб був смачним, загорніть його в паперовий пакет або тканинний мішечок і покладіть на верхню полицю холодильника.

За потреби хлібобулочні вироби можна заморожувати на один місяць.

Завдяки морозильній камері можна зберігати хліб впродовж місяця / Фото Tribuna

Покупка продуктів у магазині

Під час покупок у магазині намагайтеся обирати ті варіанти, які мають більший термін придатності. Завдяки цьому ви матимете більше шансів спожити всю їжу і при цьому нічого не викинути.

Продукти, які не варто зберігати в холодильнику

Багато продуктів псується через неправильне зберігання. Саме тому ви повинні запам'ятати, що такі продукти краще не класти в холодильник:

банани,

помідори,

цілі часник та цибуля,

цілі кавун та диня,

шоколад,

кава,

чай.

Не зберігайте деякі продукти в холодильнику / Фото Moderncountryliving