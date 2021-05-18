У нашій добірці прості, але дієві поради, які допоможуть зберігати продукти вдвічі довше, витрачати кошти вдвічі менше і при цьому робити сім'ю ситою та здоровою.
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Правильне зберігання продуктів у холодильнику
Якщо в холодильнику продукти без упаковки лежать на одній полиці, то вони можуть вбирати в себе аромати один одного. Це негативно позначається на їх якості й зменшує термін придатності.
Окрім цього, усі продукти в холодильнику потрібно зберігати у спеціальних упаковках або у контейнерах. В іншому випадку їжа може обсушуватися і "завітрюватися". Через це погіршується якість продуктів. У результаті вам доводить викидати продукти ще до того, як виходить термін їхньої придатності.
Усі продукти в холодильнику зберігайте в упаковках або контейнерах / Фото Miridei
Тривале зберігання фруктів, овочів та зелені
Головний ворог під час зберігання овочів, фруктів та зелені в холодильнику – це надмірна вологість. Для того, щоб розв'язати цю проблему, зберігайте продукти з паперовими серветками чи рушниками, які будуть вбирати в себе увесь конденсат.
Зелень, овочі та фрукти зберігайте з паперовими рушниками / Фото Steaklovers
Огляд холодильника
Робіть швидкий огляд холодильника щонайменше тричі на тиждень. Так ви зможете вчасно виявляти продукти, термін придатності яких от-от закінчиться. За бажанням зробіть окрему полицю, на яких зберігатимете їжу, яку потрібно вжити найближчим часом.
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Сусідство овочів та фруктів
По можливості завжди намагайтеся зберігати окремо овочі та фрукти. Це пов'язано з тим, що багато фруктів виробляють етилен, який негативно позначається на овочах, прискорюючи їхнє псування.
Фрукти, які виділяють найбільше етилену:
- яблука,
- банани,
- персики,
- абрикоси,
- ківі,
- груші тощо.
Найбільш "чутливими" до етилену є:
- спаржа,
- цвітна капуста,
- броколі,
- квасоля,
- картопля тощо.
Зберігайте овочі окремо від фруктів / Фото Boombate
Продовжити термін зберігання хліба
Якщо ви купили забагато хліба, ви можете зберігати його впродовж тижня. Але для того, щоб хліб був смачним, загорніть його в паперовий пакет або тканинний мішечок і покладіть на верхню полицю холодильника.
За потреби хлібобулочні вироби можна заморожувати на один місяць.
Завдяки морозильній камері можна зберігати хліб впродовж місяця / Фото Tribuna
Покупка продуктів у магазині
Під час покупок у магазині намагайтеся обирати ті варіанти, які мають більший термін придатності. Завдяки цьому ви матимете більше шансів спожити всю їжу і при цьому нічого не викинути.
Продукти, які не варто зберігати в холодильнику
Багато продуктів псується через неправильне зберігання. Саме тому ви повинні запам'ятати, що такі продукти краще не класти в холодильник:
- банани,
- помідори,
- цілі часник та цибуля,
- цілі кавун та диня,
- шоколад,
- кава,
- чай.
Не зберігайте деякі продукти в холодильнику / Фото Moderncountryliving