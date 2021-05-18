В нашей подборке простые, но действенные советы, которые помогут хранить продукты в два раза дольше, тратить средств вдвое меньше и при этом делать семью сытой и здоровой.

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Правильное хранение продуктов в холодильнике

Если в холодильнике продукты без упаковки лежат на одной полке, то они могут впитывать в себя ароматы друг друга. Это негативно сказывается на их качестве и уменьшает срок годности.

Кроме этого, все продукты в холодильнике нужно хранить в специальных упаковках или в контейнерах. В противном случае пища может обсушиваться и "обветриваться". Из-за этого ухудшается качество продуктов. В результате вам придется выбрасывать продукты еще до того, как выйдет срок годности.

Все продукты в холодильнике храните в упаковках или контейнерах / Фото Miridei

Длительное хранение фруктов, овощей и зелени

Главный враг во время хранения овощей, фруктов и зелени в холодильнике – это избыточная влажность. Для того чтобы решить эту проблему, храните их с бумажными салфетками или полотенцами, которые будут впитывать в себя весь конденсат.

Зелень, овощи и фрукты храните с бумажными полотенцами / Фото Steaklovers

Осмотр холодильника

Делайте быстрый осмотр холодильника минимум три раза в неделю. Так вы сможете своевременно выявлять продукты, срок годности которых вот-вот закончится. По желанию сделайте отдельную полку, на которой будете хранить пищу, с иссекающемся сроком годности.

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Соседство овощей и фруктов

По возможности всегда старайтесь хранить отдельно овощи и фрукты. Это связано с тем, что многие фрукты выделяют этилен, который негативно сказывается на овощах и сокращает срок их годности.

Фрукты, которые выделяют больше всего этилена:

яблоки,

бананы,

персики,

абрикосы,

киви,

груши и тому подобное.

Наиболее "чувствительными" к этилену являются:

спаржа,

цветная капуста,

брокколи,

фасоль,

картофель и тому подобное.

Храните овощи отдельно от фруктов / Фото Boombate

Продлить срок хранения хлеба

Если вы купили много хлеба, вы можете хранить его в течение недели. Но для того, чтобы хлеб был вкусным, заверните его в бумажный пакет или тканевый мешочек и положите на верхнюю полку холодильника.

При необходимости хлебобулочные изделия можно замораживать на один месяц.

Благодаря морозильной камере можно хранить хлеб в течение месяца / Фото Tribuna

Покупка продуктов в магазине

Во время покупок в магазине старайтесь выбирать те варианты, которые имеют больший срок годности. Благодаря этому вы будете иметь больше шансов употребить всю пищу и при этом ничего не выбросить.

Продукты, которые не стоит хранить в холодильнике

Многие продукты портятся из-за неправильного хранения. Именно поэтому вы должны запомнить, что такие продукты лучше не класть в холодильник:

бананы,

помидоры,

цельные чеснок и лук,

цельные арбуз и дыня,

шоколад,

кофе,

чай.

Не храните некоторые продукты в холодильнике / Фото Moderncountryliving