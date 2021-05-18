В нашей подборке простые, но действенные советы, которые помогут хранить продукты в два раза дольше, тратить средств вдвое меньше и при этом делать семью сытой и здоровой.
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Правильное хранение продуктов в холодильнике
Если в холодильнике продукты без упаковки лежат на одной полке, то они могут впитывать в себя ароматы друг друга. Это негативно сказывается на их качестве и уменьшает срок годности.
Кроме этого, все продукты в холодильнике нужно хранить в специальных упаковках или в контейнерах. В противном случае пища может обсушиваться и "обветриваться". Из-за этого ухудшается качество продуктов. В результате вам придется выбрасывать продукты еще до того, как выйдет срок годности.
Все продукты в холодильнике храните в упаковках или контейнерах / Фото Miridei
Длительное хранение фруктов, овощей и зелени
Главный враг во время хранения овощей, фруктов и зелени в холодильнике – это избыточная влажность. Для того чтобы решить эту проблему, храните их с бумажными салфетками или полотенцами, которые будут впитывать в себя весь конденсат.
Зелень, овощи и фрукты храните с бумажными полотенцами / Фото Steaklovers
Осмотр холодильника
Делайте быстрый осмотр холодильника минимум три раза в неделю. Так вы сможете своевременно выявлять продукты, срок годности которых вот-вот закончится. По желанию сделайте отдельную полку, на которой будете хранить пищу, с иссекающемся сроком годности.
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Соседство овощей и фруктов
По возможности всегда старайтесь хранить отдельно овощи и фрукты. Это связано с тем, что многие фрукты выделяют этилен, который негативно сказывается на овощах и сокращает срок их годности.
Фрукты, которые выделяют больше всего этилена:
- яблоки,
- бананы,
- персики,
- абрикосы,
- киви,
- груши и тому подобное.
Наиболее "чувствительными" к этилену являются:
- спаржа,
- цветная капуста,
- брокколи,
- фасоль,
- картофель и тому подобное.
Храните овощи отдельно от фруктов / Фото Boombate
Продлить срок хранения хлеба
Если вы купили много хлеба, вы можете хранить его в течение недели. Но для того, чтобы хлеб был вкусным, заверните его в бумажный пакет или тканевый мешочек и положите на верхнюю полку холодильника.
При необходимости хлебобулочные изделия можно замораживать на один месяц.
Благодаря морозильной камере можно хранить хлеб в течение месяца / Фото Tribuna
Покупка продуктов в магазине
Во время покупок в магазине старайтесь выбирать те варианты, которые имеют больший срок годности. Благодаря этому вы будете иметь больше шансов употребить всю пищу и при этом ничего не выбросить.
Продукты, которые не стоит хранить в холодильнике
Многие продукты портятся из-за неправильного хранения. Именно поэтому вы должны запомнить, что такие продукты лучше не класть в холодильник:
- бананы,
- помидоры,
- цельные чеснок и лук,
- цельные арбуз и дыня,
- шоколад,
- кофе,
- чай.
Не храните некоторые продукты в холодильнике / Фото Moderncountryliving