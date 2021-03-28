У світі існує дуже багато різноманітних напоїв. Деякі з них настільки оригінальні, що вражають усіх своїм складом, зовнішнім виглядом або подачею.

Ми підготували для вас добірку найбільш дивних та химерних напоїв. Багато людей добре подумали б, перш ніж спробували б щось подібне.

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1. Кашель курця

Напій візуально нагадує мокротиння, яке з'являється у процесі кашляння у затятого курця. Коктейль готується з майонезу та напою Jagermeister.

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2. Устриця прерій

Цей напій дуже часто використовують як похмільний засіб. Напій, зокрема, готується з сирого яєчного жовтка, вустерського соусу, томатного соку, оцту, гострого соусу, солі та чорного меленого перцю.

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3. Bilk

Напій готується з двох основних інгредієнтів: молока та пива. До них також додаються певні ароматизатори, більшість з яких – фруктові.

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4. Pizza Beer

Напій вигадали у 2006 році Том та Афіна Сіфурт зі штату Іллінойс. Має смак та аромат двох компонентів: пива та піци.

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5. Pepsi зі смаком йогурту

Цей варіант популярного напою вигадали в Японії у 2008 році. Попри свою назву популярний напій у своєму складі не містить йогурту, але вирізняється приємним лимонно-ванільним смаком.

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6. Цибулевий та часниковий сік

Ці види безалкогольних напоїв вигадали в Південній Кореї. Завдяки тому, що сік надзвичайно корисний, він тривалий час користувався шаленою популярністю серед жінок, адже пришвидшував ріст волосся.

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7. Лимонад зі смаком карі

Безалкогольний напій, який складається з класичного лимонаду, а також індійського карі. Має специфічний смак та аромат.

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8. Coca Cola з часником

Такий варіант популярної газованої води вигадали в Японії у 2017 році. Напій набув популярності завдяки цікавості покупців до нового виду Coca Cola.

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9. Напій із селери

Рецепт цього напою вже відомий понад століття. Він користується шаленою популярністю завдяки корисності та оригінальності.

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10. Розсіл

Популярний напій, який багато хто полюбляє, але увесь час для того, щоб купити розсіл, доводилося переплачувати за помідори чи огірки. Цей маркетинговий хід вразив багатьох людей, тому прибутки компанії значно зросли.

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