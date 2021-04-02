В процессе приготовления шашлыка важно все: и размер кусочков, и технология маринования, а также способ жарки. Но все эти правила довольно просты. Важно просто их знать, запомнить и пользоваться во время приготовления сочного мяса на огне.

Эти правила легко запоминаются, а процесс приготовления не требует особых сверхусилий или большой затраты энергии.

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Использование трухлявых веток и гнилых досок для разведения огня

Вкус шашлыков зависит от качества дров, которые вы будете использовать для разведения костра. Поэтому лучше использовать уголь или сухие дрова листовых деревьев. Благодаря этому можно избежать горьковатого привкуса мяса, который, например, могут давать ветви хвойных деревьев.

Для жарки шашлыка используйте сухие дрова / Фото Kto-chto-gde

Кусочки разного размера

В случае, если вы будете нарезать мясо на кусочки разного размера, оно по-разному замаринуется и прожариться на огне. В идеале кусочки должны быть в виде кубиков, каждая сторона которого должна быть примерно 4 сантиметра.

Плотное нанизывания мяса на шампур

Для того чтобы шашлык получился сочный и идеально прожаренный, нужно позаботиться о том, чтобы горячий воздух равномерно "обрабатывал" каждый кусок со всех сторон. Для этого между каждым кусочком нужно оставлять пол сантиметра.

Не нанизывайте шашлык плотно / Фото Sovkusom

Жарка мяса с овощами

Довольно часто во время приготовления шашлыка на шампуре чередуют мясо и лук или помидоры. Овощи, как правило, готовятся значительно быстрее мяса. Поэтому в конечном итоге можно получить овощные "угольки", которые негативно повлияют на аромат и даже вкус самого шашлыка.

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Поливка мяса во время приготовления холодным маринадом

Для того чтобы шашлык прожарился равномерно, рекомендуем не поливать его в процессе приготовления холодным маринадом. Даже если мясо недостаточно "натянулось", маринад лучше сначала разогреть, а затем полить им кусочки.

Не поливают шашлык холодным маринадом / Фото Epochtimes

Тушение огня водой

Случается, что в процессе приготовления огонь разгорается и попадает на мясо. В таком случае многие сразу пытаются потушить огонь водой, при этом она может попадать на шашлык или полностью снизить температуру угля. Лучше убрать шампура с огня, с помощью кочерги или подручных средств перемещать уголь и только после этого продолжить процесс жарки.

Проверка готовности "на глаз"

Готовность мяса лучше не проверять "на глаз". Так вы избежите неловких ситуаций, если мясо окажется сырым. В идеале нужно снять с шампура один кусок, разрезать его, попробовать, оценить готовность и лишь после того забирать другие шампуры с мясом.

Не проверяйте готовность шашлыка "на глаз" / Фото Polit