7 найважливіших речей, які ми можемо робити для найрідніших щодня

У будь-яких стосунках – родинних, дружніх чи романтичних – вкрай важливо не лише відчувати підтримку, а й самому її проявляти. Розповідаємо, як стати надійною опорою для тих, кого любите.

Погодьтеся, за роботою та щоденною рутиною ми часто забуваємо згадати те, що можемо дарувати близьким спокій та щастя. Для цього не потрібно докладати неабияких зусиль – усе набагато простіше. Достатньо лише памятати та виконувати ці елементарні, але водночас такі важливі речі.

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Будьте справді поряд

Смартфон та будь-які інші гаджети зачекають. Якщо ви не чекаєте важливого сповіщення, усі повідомлення можна перечитати згодом. А у відповідний момент повністю зосередьтеся на близькій людині, яка поряд з вами.



Повністю зосередьтеся на людині, з якою проводите час / Фото pexels

Приймайте людину повністю

Особистість – це поєднання і переваг, і недоліків. І це варто приймати. Кожна людина особлива, серед іншого й завдяки своїм унікальним рисам.

Захоплюйтеся людиною вголос, а не подумки

Не забувайте говорити рідним, друзям чи коханій людині, як ви їх цінуєте і що вони справді важливі у вашому житті. І ще – хваліть того, кого любите.

Не забувайте дякувати

Ніколи не буде зайвим помічати добрі справи й дякувати близьким за це. Ці теплі слова допомагають не лише зміцнити ментальний зв'язок, а й роблять людей щасливішими.

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Готуйте вдома та їжте разом

Спільна вечеря – справжній ритуал, який допомагає батькам підтримувати зв'язки з дітьми та зберігати свій вплив, особливо коли діти стають підлітками. Науковці кажуть, що у підлітків, які часто обідають та вечеряють удома, рідше зустрічаються розлади харчової поведінки, проблеми з наркотиками та алкоголем. А ще у таких дітей вища самооцінка та вони мають хороші успіхи у школі.



Спільні обіди та вечері – це круто! / Фото pexels