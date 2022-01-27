Погодьтеся, за роботою та щоденною рутиною ми часто забуваємо згадати те, що можемо дарувати близьким спокій та щастя. Для цього не потрібно докладати неабияких зусиль – усе набагато простіше. Достатньо лише памятати та виконувати ці елементарні, але водночас такі важливі речі.

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Будьте справді поряд

Смартфон та будь-які інші гаджети зачекають. Якщо ви не чекаєте важливого сповіщення, усі повідомлення можна перечитати згодом. А у відповідний момент повністю зосередьтеся на близькій людині, яка поряд з вами.



Повністю зосередьтеся на людині, з якою проводите час / Фото pexels

Приймайте людину повністю

Особистість – це поєднання і переваг, і недоліків. І це варто приймати. Кожна людина особлива, серед іншого й завдяки своїм унікальним рисам.

Захоплюйтеся людиною вголос, а не подумки

Не забувайте говорити рідним, друзям чи коханій людині, як ви їх цінуєте і що вони справді важливі у вашому житті. І ще – хваліть того, кого любите.

Не забувайте дякувати

Ніколи не буде зайвим помічати добрі справи й дякувати близьким за це. Ці теплі слова допомагають не лише зміцнити ментальний зв'язок, а й роблять людей щасливішими.

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Готуйте вдома та їжте разом

Спільна вечеря – справжній ритуал, який допомагає батькам підтримувати зв'язки з дітьми та зберігати свій вплив, особливо коли діти стають підлітками. Науковці кажуть, що у підлітків, які часто обідають та вечеряють удома, рідше зустрічаються розлади харчової поведінки, проблеми з наркотиками та алкоголем. А ще у таких дітей вища самооцінка та вони мають хороші успіхи у школі.



Спільні обіди та вечері – це круто! / Фото pexels