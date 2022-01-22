Перше, що радять батькам та дітям під час карантину – створити розпорядок дня. Так всі працюватимуть набагато ефективніше.

Цікаво Продовження "Ейфорії" та інші головні кінопрем'єри: що подивитися глядачам на OLL.TV у січні

Щоденний розклад

До розпорядку дня повинен входити час для навчальних і фізичних навантажень, а також загальні часові рамки для їжі, прибирання, особистої гігієни та відпочинку. Ось зразок розкладу, який ви можете адаптувати для своєї сім’ї:

08:00 – 09:00 поснідати, прибрати в кімнаті, одягнутися, почистити зуби;

09:00 – 10:00 виконати шкільну роботу;

10:00 – 11:30 зробити фізичні вправи, погуляти чи погратися на свіжому повітрі;

11:30 – 12:30 пообідати та прибрати;

12:30 – 14:30 дітям - відпочити або поспати, а батькам - попрацювати;

14:30 – 15:30 уроки;

15:30 – 16:30 зробити фізичні вправи, погуляти чи погратися на свіжому повітрі;

16: 30 – 17:00 приготувати їжу та поприбирати;

17:00 – 18:00 повечеряти;

18:00 – 19:00 прийняти ванну/душ, переодягнутися, почистити зуби;

19:00 – 20:00 почитати, подивитись телевізор, погратися разом.

Що можна робити під час карантину

Фізичні навантаження:

гуляти;

грати в класичні рухливі ігри;

тренуватися разом;

танцювати під улюблену всіма музику;

вигадати гру "прибирання" (встановіть таймер і призначте кожному кімнату для швидкого прибирання).

Виховна діяльність:

здійснити віртуальну подорож регіональними та міжнародними зоопарками, музеями та акваріумами;

дізнайтися більше про здорове харчування та випробувати нові рецепти;

складати пазли відповідно до віку кожного;

провести серію сімейних ігор;

створити родинне дерево з фотографіями;

прочитати серію книг.

Складайте разом пазли / Фото Unsplash

Творча діяльність: