Перше, що радять батькам та дітям під час карантину – створити розпорядок дня. Так всі працюватимуть набагато ефективніше.

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Щоденний розклад

До розпорядку дня повинен входити час для навчальних і фізичних навантажень, а також загальні часові рамки для їжі, прибирання, особистої гігієни та відпочинку. Ось зразок розкладу, який ви можете адаптувати для своєї сім’ї:

  • 08:00 – 09:00 поснідати, прибрати в кімнаті, одягнутися, почистити зуби;
  • 09:00 – 10:00 виконати шкільну роботу;
  • 10:00 – 11:30 зробити фізичні вправи, погуляти чи погратися на свіжому повітрі;
  • 11:30 – 12:30 пообідати та прибрати;
  • 12:30 – 14:30 дітям - відпочити або поспати, а батькам - попрацювати;
  • 14:30 – 15:30 уроки;
  • 15:30 – 16:30 зробити фізичні вправи, погуляти чи погратися на свіжому повітрі;
  • 16: 30 – 17:00 приготувати їжу та поприбирати;
  • 17:00 – 18:00 повечеряти;
  • 18:00 – 19:00 прийняти ванну/душ, переодягнутися, почистити зуби;
  • 19:00 – 20:00 почитати, подивитись телевізор, погратися разом.

Що можна робити під час карантину

Фізичні навантаження:

  • гуляти;
  • грати в класичні рухливі ігри;
  • тренуватися разом;
  • танцювати під улюблену всіма музику;
  • вигадати гру "прибирання" (встановіть таймер і призначте кожному кімнату для швидкого прибирання).

Виховна діяльність:

  • здійснити віртуальну подорож регіональними та міжнародними зоопарками, музеями та акваріумами;
  • дізнайтися більше про здорове харчування та випробувати нові рецепти;
  • складати пазли відповідно до віку кожного;
  • провести серію сімейних ігор;
  • створити родинне дерево з фотографіями;
  • прочитати серію книг.

Ідеї Сім'яСкладайте разом пазли / Фото Unsplash

Творча діяльність:

  • зробити фігури та конструкції з пластиліну чи солоного тіста;
  • створити сімейний форт з подушок, простирадл та коробок;
  • в’язати або вишивати;
  • розфарбовувати малюнки, картини за номерами.