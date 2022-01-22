Перше, що радять батькам та дітям під час карантину – створити розпорядок дня. Так всі працюватимуть набагато ефективніше.
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Щоденний розклад
До розпорядку дня повинен входити час для навчальних і фізичних навантажень, а також загальні часові рамки для їжі, прибирання, особистої гігієни та відпочинку. Ось зразок розкладу, який ви можете адаптувати для своєї сім’ї:
- 08:00 – 09:00 поснідати, прибрати в кімнаті, одягнутися, почистити зуби;
- 09:00 – 10:00 виконати шкільну роботу;
- 10:00 – 11:30 зробити фізичні вправи, погуляти чи погратися на свіжому повітрі;
- 11:30 – 12:30 пообідати та прибрати;
- 12:30 – 14:30 дітям - відпочити або поспати, а батькам - попрацювати;
- 14:30 – 15:30 уроки;
- 15:30 – 16:30 зробити фізичні вправи, погуляти чи погратися на свіжому повітрі;
- 16: 30 – 17:00 приготувати їжу та поприбирати;
- 17:00 – 18:00 повечеряти;
- 18:00 – 19:00 прийняти ванну/душ, переодягнутися, почистити зуби;
- 19:00 – 20:00 почитати, подивитись телевізор, погратися разом.
Що можна робити під час карантину
Фізичні навантаження:
- гуляти;
- грати в класичні рухливі ігри;
- тренуватися разом;
- танцювати під улюблену всіма музику;
- вигадати гру "прибирання" (встановіть таймер і призначте кожному кімнату для швидкого прибирання).
Виховна діяльність:
- здійснити віртуальну подорож регіональними та міжнародними зоопарками, музеями та акваріумами;
- дізнайтися більше про здорове харчування та випробувати нові рецепти;
- складати пазли відповідно до віку кожного;
- провести серію сімейних ігор;
- створити родинне дерево з фотографіями;
- прочитати серію книг.
Складайте разом пазли / Фото Unsplash
Творча діяльність:
- зробити фігури та конструкції з пластиліну чи солоного тіста;
- створити сімейний форт з подушок, простирадл та коробок;
- в’язати або вишивати;
- розфарбовувати малюнки, картини за номерами.