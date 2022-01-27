Согласитесь, за работой и ежедневной рутиной мы часто забываем вспомнить, что можем дарить близким покой и счастье. Для этого не нужно прилагать больших усилий – все гораздо проще. Достаточно помнить и выполнять эти элементарные, но в то же время такие важные вещи.

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Будьте действительно рядом

Смартфон и другие гаджеты подождут. Если вы не ждете важного уведомления, все сообщения можно прочитать потом. А в подходящий момент полностью сосредоточьтесь на близком человеке, который рядом с вами.



Полностью сосредоточьтесь на человеке, с которым проводите время / Фото pexels

Принимайте человека полностью

Личность – это сочетание и преимуществ, и недостатков. И это следует принимать. Каждый человек особенный, в том числе и благодаря своим уникальным чертам.

Восхищайтесь человеком вслух, а не в уме

Не забывайте говорить родным, друзьям или любимому человеку, как вы их цените и что они действительно важны в вашей жизни. И еще – хвалите того, кого любите.

Не забывайте благодарить

Никогда не будет лишним замечать добрые дела и благодарить близких за это. Эти теплые слова помогают не только укрепить ментальную связь, но и делают людей более счастливыми.

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Готовьте дома и ешьте вместе

Общий ужин – настоящий ритуал, помогающий родителям поддерживать связи с детьми и сохранять свое влияние, особенно когда дети становятся подростками. Ученые говорят, что у подростков, часто обедающих и ужинающих дома, реже встречаются расстройства пищевого поведения, проблемы с наркотиками и алкоголем. А еще у таких детей высшая самооценка и у них хорошие успехи в школе.