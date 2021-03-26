7 найдивніших ресторанів McDonald's на планеті: курйозні фото

Джерело:Bored Panda
Велетенська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відома своїм стандартизованим дизайном. Проте, як з'ясувалось, у компанії чимало фастфудів і з вельми химерним оформленням.
Користувачі твітера поділилися фотографіями найнезвичніших "макдаків". Виявляється, у деяких містах замовити улюблений бургер можна в салоні списаного літака, у старих залізнодорожніх вагонах і навіть у будівлі банку. Дивіться й дивуйтеся!
І ще 8 повсякденних речей, які спочатку мали інше призначення
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