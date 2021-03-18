Купувати онлайн зазвичай легко й цікаво. По інтернету люди замовляють різні речі, від побутових дрібничок до унікальних інтер'єрних інсталяцій. Але мусимо визнати: вподобавши товар за фото, ми купуємо "кота в мішку". Що насправді надіслав продавець – дізнаємося, лише відкривши посилку.

У цій добірці ми зібрали найсмішніші речі, які надійшли замовникам. Не дарма кажуть: довіряй, та перевіряй! Читайте також: Відгадайте що на фото: 16 прикладів оптичних ілюзій Замовив маску прибульця. Прийшла ще страшніша, ніж на фото

Фото reddit Якийсь дивний розмір M…..

Фото reddit Замовили торт як зліва, але без квітів. А от що отримали в день весілля

Фото reddit Пакунок туалетного паперу з Amazon

Фото reddit Уподобала милу каблучку з бджілкою

Фото reddit Хотіли порадувати маму під час пандемії

Фото reddit Не по песику кістка

Фото reddit Уже збирались приготувати на цьому барбекю

Фото reddit Чобітки продавалися за пів ціни

Фото reddit Головне – подарунок, а не його розмір

Фото reddit Але ж на фото кросівки були такі гарні!

Фото reddit Перш ніж замовити, сім раз перевір

Фото reddit Замість сукні прийшла штора

Фото reddit Колегам костюм сподобався

Фото reddit Трохи не по фігурі

Фото reddit Ковдра для найменших

Фото reddit Ну майже як на фото

Фото reddit