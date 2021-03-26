Огромная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's известна своим стандартизированным дизайном. Однако, как выяснилось, у компании много фастфудов и с весьма необычным оформлением.

Пользователи твиттера поделились фото необычнейших "макдаков". Оказывается, в некоторых городах заказать любимый бургер можно в салоне списанного самолета, в старых железнодорожных вагонах и даже в здании банка. Смотрите и удивляйтесь!

И еще 8 повседневных вещей, которые изначально имели другое назначение

Индепенденс, штат Огайо. Это действующий банк



Фото freeallison

Таупо, Новая Зеландия. В самолете можно не только сделать заказ, но и посидеть и перекусить



Фото pretty_pebbles4

Летающая тарелка, Кембриджшир, Великобритания



Фото K_Vo

McDonald's в Седона, штат Аризона, – единственный из бирюзовым логотипом



Фото emarshallrose

Речной McDonald's в Сент-Луисе, штат Миссури. К сожалению, его уже нет



Фото YASTLBlog

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Барстоу, штат Калифорния. Купить Биг Мак можно в железнодорожных вагонах



Фото gannjerrod

Фрипорт, штат Мэн. Внешне здание напоминает похоронное бюро, а внутри – дом престарелых



Фото katrinkanova