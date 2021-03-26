7 самых странных ресторанов McDonald's на планете: курьезные фото
Огромная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's известна своим стандартизированным дизайном. Однако, как выяснилось, у компании много фастфудов и с весьма необычным оформлением.
Источник:Bored Panda
Пользователи твиттера поделились фото необычнейших "макдаков". Оказывается, в некоторых городах заказать любимый бургер можно в салоне списанного самолета, в старых железнодорожных вагонах и даже в здании банка. Смотрите и удивляйтесь!
И еще 8 повседневных вещей, которые изначально имели другое назначение
Индепенденс, штат Огайо. Это действующий банк
Фото freeallison
Таупо, Новая Зеландия. В самолете можно не только сделать заказ, но и посидеть и перекусить
Фото pretty_pebbles4
Летающая тарелка, Кембриджшир, Великобритания
Фото K_Vo
McDonald's в Седона, штат Аризона, – единственный из бирюзовым логотипом
Фото emarshallrose
Речной McDonald's в Сент-Луисе, штат Миссури. К сожалению, его уже нет
Фото YASTLBlog
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Барстоу, штат Калифорния. Купить Биг Мак можно в железнодорожных вагонах
Фото gannjerrod
Фрипорт, штат Мэн. Внешне здание напоминает похоронное бюро, а внутри – дом престарелых
Фото katrinkanova
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