Велетенська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відома своїм стандартизованим дизайном. Проте, як з'ясувалось, у компанії чимало фастфудів і з вельми химерним оформленням.

Користувачі твітера поділилися фотографіями найнезвичніших "макдаків". Виявляється, у деяких містах замовити улюблений бургер можна в салоні списаного літака, у старих залізнодорожніх вагонах і навіть у будівлі банку. Дивіться й дивуйтеся!

І ще 8 повсякденних речей, які спочатку мали інше призначення

Індепенденс, штат Огайо. Це діючий банк



Фото freeallison

Таупо, Нова Зеландія. У літаку можна не лише зробити замовлення, а й посидіти та перекусити



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Літаюча тарілка, Кембриджшир, Великобританія



Фото K_Vo

McDonald's в Седоні, штат Арізона, – єдиний з бірюзовим логотипом



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Річковий McDonald's в Сент-Луїсі, штат Міссурі. На жаль, його вже немає



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Барстоу, штат Каліфорнія. Купити Біг Мак можна у залізничних вагонах



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Фріпорт, штат Мен. Зовні будівля нагадує похоронне бюро, а всередині – будинок престарілих



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