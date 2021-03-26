7 найдивніших ресторанів McDonald's на планеті: курйозні фото
Велетенська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відома своїм стандартизованим дизайном. Проте, як з'ясувалось, у компанії чимало фастфудів і з вельми химерним оформленням.
Джерело:Bored Panda
Користувачі твітера поділилися фотографіями найнезвичніших "макдаків". Виявляється, у деяких містах замовити улюблений бургер можна в салоні списаного літака, у старих залізнодорожніх вагонах і навіть у будівлі банку. Дивіться й дивуйтеся!
І ще 8 повсякденних речей, які спочатку мали інше призначення
Індепенденс, штат Огайо. Це діючий банк
Фото freeallison
Таупо, Нова Зеландія. У літаку можна не лише зробити замовлення, а й посидіти та перекусити
Фото pretty_pebbles4
Літаюча тарілка, Кембриджшир, Великобританія
Фото K_Vo
McDonald's в Седоні, штат Арізона, – єдиний з бірюзовим логотипом
Фото emarshallrose
Річковий McDonald's в Сент-Луїсі, штат Міссурі. На жаль, його вже немає
Фото YASTLBlog
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Барстоу, штат Каліфорнія. Купити Біг Мак можна у залізничних вагонах
Фото gannjerrod
Фріпорт, штат Мен. Зовні будівля нагадує похоронне бюро, а всередині – будинок престарілих
Фото katrinkanova
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