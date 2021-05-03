Люди, що досягли успіху, багато працюють не лише над бізнес-проєктами, а й над собою, контролюючи всі свої слова й навіть думки.

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1. Я ненавиджу свою роботу / компанію, в якій працюю

Успішні люди не висловлюють свою думку так категорично. Навіть якщо є якісь проблеми, їх вирішують мудро, опираючи на факти та докази. Бути тактовними та об'єктивними – важливе правило успішних людей.

Будьте тактовними у висловлюваннях стосовно роботи / Фото Kfund-media

2. Я заслуговую більшого / Так не чесно

Несправедливість є всюди. Успішні люди до цього звикли й сприймають будь-які негаразди з високо піднятою головою. Успіх – це те, над чим варто багато і безперервно працювати. Тільки завдяки невпинній праці, наполегливості та терпінню можна чогось досягти.

3. Це не моя робота

Самостійно досягти успіху неможливо. Будь-які професійні досягнення – це результат колективної роботи. Саме тому робота в колективі допоможе досягати бажаного. У таких випадках не варто цуратися роботи, яка може досягти вам бажаного результату.

4. Я не зможу це зробити / Це неможливо зробити

Усі рамки та обмеження у нас в голові, адже ми самі їх створюємо. Успішні люди це розуміють, тому вірять в себе, у свої сили та в те, що все задумане вдасться.

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5. Мені варто було б / Я міг би

Шкодувати про зроблене або незроблене безглуздо. Жаль до себе навряд приведе до успіху. Потрібно використовувати всі можливості, які є тут і зараз, а не шкодувати про втрачені шанси.

6. У мене немає вибору

Вибір та можливості є завжди. Можливо, вам просто не хочеться шукати або бачити ті інші шляхи розв'язання проблеми.

Якщо ми кажемо, що у нас немає вибору, це означає, що ми сприймаємо себе як жертву, і визнаємо себе слабшими за інших, – заявила бізнес-експертка та співзасновниця "Well Said" Дарлен Прайс.

7. У нас так не заведено

Не варто бути категоричними. Краще йти в ногу з часом, не боятися ризикувати та пробувати щось нове. Така фраза свідчитиме про те, що ви не готові розвиватися і дізнаватися про щось нове.

Не бійтеся пробувати щось нове на роботі / Фото Freepik