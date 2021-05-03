Люди, достигшие успеха, много работают не только над бизнес-проектами, но и над собой, контролируя все свои слова и даже мысли.

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1. Я ненавижу свою работу / компанию, в которой работаю

Успешные люди не высказывают свое мнение так категорично. Даже если какие-то проблемы, их решают мудро, опираясь на факты и доказательства. Быть тактичными и объективными – важное правило успешных людей.

Будьте тактичными в высказываниях о работе /​ Фото Kfund-media

2. Я заслуживаю большего / Так нечестно

Несправедливость есть везде. Успешные люди к этому привыкли и воспринимают любые проблемы с высоко поднятой головой. Успех – это то, над чем стоит много и непрерывно работать. Только благодаря неустанному труду, настойчивости и терпению можно чего-то достичь.

3. Это не моя работа

Самостоятельно добиться успеха невозможно. Любые профессиональные достижения – это результат коллективной работы. Именно поэтому работа в коллективе поможет достигать желаемого. В таких случаях не стоит сторониться работы, которая может дать вам желаемый результат.

4. Я не смогу это сделать / Это невозможно сделать

Все рамки и ограничения у нас в голове, ведь мы сами их создаем. Успешные люди это понимают, поэтому верят в себя, в свои силы и в то, что все задуманное удастся.

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5. Мне стоило б / Я мог бы

Сожалеть о сделанном или не сделаннном бессмысленно. Жалость к себе вряд приведет к успеху. Нужно использовать все возможности, которые есть здесь и сейчас, а не жалеть об упущенных шансах.

6. У меня нет выбора

Выбор и возможности есть всегда. Возможно, вам просто не хочется искать или видеть те другие пути решения проблемы.

Если мы говорим, что у нас нет выбора, это означает, что мы воспринимаем себя как жертву, и признаем себя слабее других, – заявила бизнес-експертка и соучредитель "Well Said" Дарлен Прайс.

7. У нас так не принято

Не стоит быть категоричными. Лучше идти в ногу со временем, не бояться рисковать и пробовать что-то новое. Такая фраза будет свидетельствовать о том, что вы не готовы развиваться и узнавать что-то новое.

Не бойтесь пробовать что-то новое на работе / Фото Freepik