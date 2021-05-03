Люди, достигшие успеха, много работают не только над бизнес-проектами, но и над собой, контролируя все свои слова и даже мысли.
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1. Я ненавижу свою работу / компанию, в которой работаю
Успешные люди не высказывают свое мнение так категорично. Даже если какие-то проблемы, их решают мудро, опираясь на факты и доказательства. Быть тактичными и объективными – важное правило успешных людей.
Будьте тактичными в высказываниях о работе / Фото Kfund-media
2. Я заслуживаю большего / Так нечестно
Несправедливость есть везде. Успешные люди к этому привыкли и воспринимают любые проблемы с высоко поднятой головой. Успех – это то, над чем стоит много и непрерывно работать. Только благодаря неустанному труду, настойчивости и терпению можно чего-то достичь.
3. Это не моя работа
Самостоятельно добиться успеха невозможно. Любые профессиональные достижения – это результат коллективной работы. Именно поэтому работа в коллективе поможет достигать желаемого. В таких случаях не стоит сторониться работы, которая может дать вам желаемый результат.
4. Я не смогу это сделать / Это невозможно сделать
Все рамки и ограничения у нас в голове, ведь мы сами их создаем. Успешные люди это понимают, поэтому верят в себя, в свои силы и в то, что все задуманное удастся.
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5. Мне стоило б / Я мог бы
Сожалеть о сделанном или не сделаннном бессмысленно. Жалость к себе вряд приведет к успеху. Нужно использовать все возможности, которые есть здесь и сейчас, а не жалеть об упущенных шансах.
6. У меня нет выбора
Выбор и возможности есть всегда. Возможно, вам просто не хочется искать или видеть те другие пути решения проблемы.
Если мы говорим, что у нас нет выбора, это означает, что мы воспринимаем себя как жертву, и признаем себя слабее других, – заявила бизнес-експертка и соучредитель "Well Said" Дарлен Прайс.
7. У нас так не принято
Не стоит быть категоричными. Лучше идти в ногу со временем, не бояться рисковать и пробовать что-то новое. Такая фраза будет свидетельствовать о том, что вы не готовы развиваться и узнавать что-то новое.
Не бойтесь пробовать что-то новое на работе / Фото Freepik