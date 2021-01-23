Если так случилось, что вам нужно спонтанно подготовить подарок для родных или близких, но у вас совсем нет времени или возможности ходить по магазинам – подготовьте импровизированный оригинальный сюрприз.

Вариантов порадовать близких людей без магазинных подарков много. Идеи 24 помогут вам рационально использовать свободное время и подготовить удачный подарок для родных без походов по магазинам.

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1. Письмо благодарности

В эпоху технологий мало кто до сих пор пишет бумажные письма. Считается, что это пустая трата времени. Однако написав письмо благодарности родным, вы проявите заботу, покажете свою любовь и уважение к получателю письма. Пишите от души, "без воды", наводите интересные и смешные жизненные примеры, дополняйте сентиментальными историями. Особенно такой подарок оценят родители, бабушка или дедушка, тетя и тому подобное. Самый удачный подарок в случае, если вы не имеете возможности приехать к родным на праздник.

Фото desafio

2. Альбом воспоминаний

Имея общие фото, вы можете использовать их для создания оригинального альбома. Для этого нужно потратить несколько больше времени, чем на написание письма, но результат может быть впечатляющим. Стильный дизайн обертки, удачные фото и трогательные подписи к ним сделают подарок оригинальным и ностальгическим.

Фото hometocome

3. Видео

Если в вашей тайной копилке есть несколько видео с участием получателя подарка, создайте оригинальный короткометражный фильм или смонтируйте оригинальное несложное видео. Добавьте особые спецэффекты, подберите подходящее музыкальное сопровождение, добавьте цитаты именинника и вуаля - идеальный подарок готов.

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4. Подарите свое время

Нашим родным не всегда нужны материальные вещи. В основном они нуждаются в нашем внимании и заботе. Поэтому, условно говоря, вы можете подарить купон на ваше время. Это время можно использовать на спонтанные душевные разговоры, помощь с покупками, на незначительный ремонт комнаты, на совместные игры и тому подобное. Включите фантазию, покреативте и вы поймете, что именно ожидают от вас близкие.

Фото qwizz

5. Сертификат

Купить любой сертификат можно онлайн. Поэтому заранее определитесь с тем, в каком магазине, косметическом салоне, стоматологии вы хотите порадовать родных. Отталкивайтесь от их желаний, а потом от своих возможностей.

6. Подписки

В зависимости от возраста и предпочтений ваших родных и близких, вы можете подарить подписку на электронные книги, на различные онлайн-программы, телешоу и тому подобное. Включите фантазию, завуалировано или прямо спросите у родных, что они хотели бы. Получив ответ, действуйте.

Фото helpexe

7. Подарки своими руками

Этот вариант уместен тогда, когда вы что-то умеете делать своими руками и есть немного свободного времени. Среди подарков своими руками можете выбрать тот вариант, который вам ближе: