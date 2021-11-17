Так, тренер показал на видео энергичную тренировку в формате табата. Она не только вовлекает в работу все мышцы тела, но эффективно сжигает лишние килограммы. Занимаясь по указанному принципу, вы сможете тратить по 15 килокалорий в минуту и ​​худеть буквально на глазах!

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В чем суть табата

Структура занятия: 20 секунд нагрузка, выполняя упражнения, тогда 10 секунд – отдых. Такие круги нужно повторить 8 раз. Это один табата-раунд, он длится всего 4 минуты, но это будут по-настоящему безумные 4 минуты! Вы должны выкладываться на все 100%, если хотите получить результат от короткого тренинга.

Кому подходит тренировка табата

для тех, кто хочет быстро похудеть;

кто хочет избежать застоя в тренировках;

кто стремится ускорить рост мышц;

хочет получить новые ощущения от тренировок и прокачать свою выносливость.

6 упражнений для сжигания жира

Выпады назад: 20 секунд;

Хода руками в планку: 20 секунд;

20 секунд; Динамическая планка: 20 секунд;

Боковые скручивания: 20 секунд;

Упражнение "челнок" для спины: 20 секунд;

Скручивание на пресс: 20 секунд;

Тренировка в цифрах

Выполняйте каждое упражнение по 20 секунд;

Отдыхайте между упражнениями 10 секунд;

Сделав 6 упражнений, вы закончите один круг, а таких кругов должно быть не менее 4.

Отдых между кругами – 1 минута.

Важно! Начинайте с умеренного темпа, не нужно "гнать по полной" с первого упражнения.

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Сегодня любимая и эффективная тренировка. Если нет желания идти в зал или просто нет времени, это ваш вариант! Занимает около 20 минут и не требует инвентаря. Просто работая с собственным весом, вы сможете проработать все свои мышцы!

Тренировка:

Работаем в режиме табата 20/10: 20 секунд работаем и 10 секунд отдыхаем.

Сделав 6 упражнений, мы закончили один круг, таких кругов должно быть не менее 4.

Отдых между кругами 1 минута.