Хто з нас може сьогодні уявити своє життя без смартфона, планшета, ноутбука? Людина розумна перетворилась на Homo cyberus – кіберлюдину. Ґаджети стали її продовженням, а вихід із ладу якось із пристроїв сприймається як світова катастрофа. І то прикріша втрата, що причиною її найчастіше стає наша власна недбалість.

Розповідаємо, які 6 поганих звичок вкорочують віку ґаджетам. Сподіваємось, відтепер вашим пристроям не загрожуватимуть часті ремонти чи взагалі заміна.

Читайте також: Як почистити екрани ґаджетів підручними засобами: перевірені методи

1. Використання телефона під час прийняття ванни

Одна з причин, чому не слід брати телефон до ванної кімнати, – імовірність його "вислизання" з рук. Це доволі поширена халепа, і спричиняє вона значні витрати на ремонт пошкодженого смартфона чи купівлю нового.

Фото freepik

Також експерти нагадують: у ванній кімнаті та вбиральні найбільша концентрація мікробів серед усіх приміщень у квартирі. Тому шкідливі мікроорганізми легко потрапляють на телефон, руки, обличчя тощо.

Тим паче не рекомендуємо заряджати телефон у ванній кімнаті, щоб уникнути ударів струмом і їх плачевних наслідків.

2. Їжа перед ноутбуком

Хай там як обережно ви їстимете перед ноутбуком, крихти однаково потраплятимуть на клавіатуру. Вважаєте, що цих крихт легко буде позбутись? Глибоко помиляєтесь! Якщо ви поїли перед комп’ютером раз – це не так страшно, але якщо це відбувається регулярно, то готуйте гроші на ремонт: рано чи пізно вам доведеться нести ноутбук до сервісу.

Окрім цього, під час їжі ґаджет може постраждати не лише від крихт, а й від рідини. Наприклад, кави, чаю, соку чи навіть супу.

Фото rg

3. Неправильне перенесення ноутбука

Дуже часто користувачі переносять ноутбук за "кришку", тобто за екран. Під час такого транспортування можна сильно натиснути на екран і пошкодити матрицю. Ремонт дорого обійдеться!

Цікаво: Світові бренди, назви яких ми вимовляємо неправильно

4. Ґаджети в автомобілі

Залишати ґаджети в автомобілі небезпечно не лише тому, що їх можуть украсти, а й через перепад температури, що негативно позначаються на роботі техніки. Наприклад, мороз може призвести до того, що акумулятор та екран телефона чи ноутбука можуть із часом вийти з ладу.

Фото sortis

5. Очищення ґаджетів підручними засобами

Не варто чистити екрани будь-яких ґаджетів підручними або універсальними засобами. Обов'язково використовуйте для цього спеціальні рідини та ганчірки. Так, наприклад, дуже часто для того, щоб витерти екран ноутбука використовують засіб для миття вікон. Здебільшого такі рідини містять аміак, який точно призведе до пошкодження екрану.

Фото allo

6. Перегляд фільмів у ліжку

Дуже часто ми беремо свій ноутбук у ліжко і там або працюємо, або переглядаємо фільми. Це дуже шкідливо для ноутбука, адже таким чином тканина закриває усі вентиляційні отвори. Це призводить до перегрівання ґаджета.

Фото freepik