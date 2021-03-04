Каждый человек теперь не представляет своей жизни без телефона, планшета или ноутбука. Современные гаджеты настолько ворвались в нашу жизнь, что мы и дня не можем без них прожить. Но довольно часто из-за необдуманных поступков мы постепенно ломаем те устройства, без которых не можем прожить ни дня.

Мы вам расскажем, какие ежедневные 6 привычек негативно сказываются на всех ваших гаджетах. Зная это, вы сможете уберечь все устройства от частых ремонтов или вообще замены.

Читайте также: Как почистить экраны гаджетов подручными средствами: проверенные способы

1. Использование телефона в ванной

Одна из причин, почему не стоит брать телефон в ванную – вероятность его "выскальзывания" из рук. Такая ситуация достаточно частая и приводит к большим затратам на ремонт смартфона или вообще его замену.

Фото freepik

Кроме этого, эксперты утверждают, что в ванной и уборной большое количество микробов. Поэтому они легко могут попасть на телефон, руки, лицо и тому подобное.

Особенно не рекомендуем заряжать телефон в ванной комнате. Такие ситуации достаточно часто могут приводить к ударам током. Это может иметь очень плачевный результат.

2. Еда перед ноутбуком

Как бы осторожно вы не ели перед ноутбуком, будьте готовы к тому, что крошки все равно попадут на клавиатуру. Если вы думаете, что с легкостью этих крошек избавитесь, вы ошибаетесь. Если вы поели перед компьютером однократно, тогда это еще не настолько страшно, но если это происходит регулярно, будьте готовы к тому, что рано или поздно вам придется нести ноутбук в ремонт.

Кроме этого, во время еды ноутбук может пострадать не только от крошек, но и от жидкостей. Например, кофе, чая, сока или даже супа.

Фото rg

3. Неправильные переноски ноутбука

Очень часто многие пользователи могут переносить ноутбук за "крышку", то есть за экран. Во время такой транспортировки можно сильно нажать на экран и повредить матрицу. Такие ремонтные работы стоят достаточно дорого.

Интересно: Мировые бренды, названия которых мы произносим неправильно

4. Гаджеты в автомобиле

Оставлять гаджеты в автомобиле опасно не только потому, что их могут украсть, но и потому, что перепад температуры может негативно сказаться на их работе. Например, мороз может привести к тому, что аккумулятор и экран телефона или ноутбука могут со временем выйти из строя.

Фото sortis

5. Очистка гаджетов подручными средствами

Не стоит чистить экраны любых гаджетов подручными или универсальными средствами. Обязательно используйте для этого специальные жидкости и тряпки. Так, например, очень часто для того, чтобы вытереть экран ноутбука, используют средство для мытья окон. В основном такие жидкости содержат аммиак, который точно приведет к повреждению экрана.

Фото allo

6. Просмотр фильмов в постели

Очень часто мы берем свой ноутбук в постель и там или работаем, или смотрим фильмы. Это очень вредно для ноутбука, ведь таким образом ткань закрывает все вентиляционные отверстия. Это приводит к перегреву гаджета.

Фото freepik