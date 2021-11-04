6 найкращих вправ для рук з гумками: відео домашнього тренування
Джерело:інстаграм Катерини Кононової
Щоб ефективно навантажити м'язи рук, вам зовсім необов'язково тягати гантелі чи підіймати штангу. Навіть у спортзал йти не треба. Ви можете легко тренуватися вдома. А які вправи робити, дивіться далі у нашому матеріалі.
Фітнес-гумки стали не лише хорошим доповненням до занять на тренажерах, вони відмінно підходять і для повноцінних тренувань. За допомогою них можна пропрацювати будь-яку групу м'язів. Сьогодні ж зупинимося на руках.
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Вправи для рук із гумками ідеально підходять для тих, хто хоче отримати підтягнуті руки, але не любить при цьому віджиматися та підтягуватися. Гумки та фітнес-петлі бувають різної жорсткості та рівня опору, тому ви зможете самі обирати навантаження та рівень складності. Тому годі зволікати і гайда тренуватися разом з Ідеї 24!
Як накачати руки вдома: комплекс вправ з гумками
- Жим вверх
- Відведення плеча
- Згинання руки для пропрацювання біцепса
- Розгинання руки на трицепс
- Розгинання руки на трицепс з-за голови
- Тяга вверх для пропрацювання плеча.
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Текст публікації Катерини Кононової:
Прості вправи із фітнес-гумкою для зміцнення м'язів рук.