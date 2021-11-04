Фитнесс-резинки стали не только хорошим дополнением к занятиям на тренажерах, они отлично подходят и для полноценных тренировок. С их помощью можно проработать любую группу мышц. Сегодня же остановимся на руках.

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Упражнения для рук с резинками идеально подходят для тех, кто хочет получить подтянутые руки, но не любит при этом отжиматься и подтягиваться. Резинки и фитнесс-петли бывают разной жесткости и уровня сопротивления, поэтому вы сможете сами выбирать нагрузку и уровень сложности. Н е стоит медлить и айда тренироваться вместе с Идеей 24!

Как накачать руки дома: комплекс упражнений с резинками

Жим вверх

Отвод плеча

Сгибание руки для проработки бицепса

Разгибание руки на трицепс

Разгибание руки на трицепс из-за головы

Тяга вверх для проработки плеча.

Все упражнения выполняйте с прямой осанкой. Упражнения делайте до истощения мышц.

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Текст публикации Екатерины Кононовой: