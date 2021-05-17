Поки світ наполегливо бореться із наслідками пандемії, а музиканти переносять свої гастролі, з'явилась можливість відкрито та без поспіху поговорити з ними про їхнє життя та творчість.

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Щочетверга о 20:30 на Radio ROKS виходить авторська програма Іллі Яреми "Зубри українського року" разом з партнером проєкту ТМ Zubrowka, у якій українські рок-зірки дають чесні відповіді на гострі запитання. Гостями випуску стали українська радіоведуча та співачка Соня Сотник і музикант та продюсер білоруського походження Сергій Кузін.

Курйози за лаштунками

Без смішних моментів не обійтись як у житті, так і на сцені. Соня Сотник і Сергій Кузін згадали чимало курйозних ситуацій, які з ними трапились під час концертів.

Соня Сотник і Сергій Кузін / Фото radioroks

"Найсмішніший випадок був минулого року. Під час концерту у Києві група почала грати одну пісню, а я, глянувши у трек-лист, який лежав чимось прикритий на підлозі, почав співати іншу пісню. І ось група грає те, що грає, а я співаю те, що співаю. Десь на 40-ій секунді я раптом почав усвідомлювати, що ми існуємо в різних реальностях з хлопцями. Я й уявити не міг, що це я "облажався". Я повертаюсь до них під час пісні й починаю сигналізувати всіма частинами тіла, натякаючи, що щось іде не так, а вони мені кивають головою, мовляв "ти у трек-лист глянь". Я заглядаю туди та розумію, що це я почав іншу пісню. Але мені вдалось професійно викрутитись: я просто зупинив пісню і сказав, що це я зганьбився. І почав усе спочатку", – сміється Сергій.

А ще багато курйозів часто пов'язані з логістикою, бо потрібно завжди бути у якомусь місці: тут пообідати, тут "почекатись", тут переодягнутися, а тут вже вийти на сцену. І ось у нас концерт в Одесі, я розумію, що у мене немає панчіх. Я знаходжу якусь галантерею поруч із готелем, заходжу і купую чорні панчохи. Все нормально, повернулась, "відчекалась", вже залишається 15 хвилин до виходу на сцену. Ми швиденько переодягаємось, я розпаковую панчохи – а на них резинка яскраво червоного кольору. І я розумію, що така історія могла статись лише в Одесі, адже якусь свою родзинку вона просто має вставити у твій концерт, – жартує Соня. – Мені одесити відразу підказали, де я можу підпрацювати після концерту, щоб покращити своє фінансове становище.

Моменти кар'єри

Розпочинати кар'єру митця не завжди легко. Перш ніж перші промені слави з'являться за обрієм, потрібно здолати чимало перешкод. А ще – постійно перебувати у креативному процесі та переживати ті моменти, коли бракує творчого запалу та натхнення.

Сценічне життя багате моментами, які дарують позитив / Фото Pexels

"Для мене найважчим було змусити себе відірватись від сидіння на місці. Мене підштовхувала Соня, тому те, що я вийшов на сцену і почав там танцювати – це повністю її заслуга", – розповідає музикант.

Однак сценічне життя багате моментами, які дарують позитив та запам'ятовуються на все життя. Як згадує Соня Сотник, з ними часто трапляються смішні історії, які стають її улюбленими, і вона завжди охоче розповідає про них з усмішкою.

Зараз розповім, як Сергію Васильовичу дарують квіти. От, наприклад, є якийсь клуб або майданчик. І до Сергія Кузіна через увесь цей майданчик несеться якась неймовірно красива дівчина з квітами. Так підбігає до нього – а він вже такий квітучий, відкриває руки – і вона така: "Сергій Васильович, ви так подобаєтесь моїй мамі!" – сміється зірка.

"А останніх 5 разів уже пішли бабусі", – віджартовується Сергій Кузін.

Дивіться відео: Соня Сотник і Сергій Кузін розповіли про життя та кар'єру

Наприкінці програми ведучий Ілля Ярема поділився з радіослухачами крутим рецептом коктейлю із Zubrowka для справжніх поціновувачів року. Вмикайте улюблену музику та насолоджуйтесь смаком улюбленого напою.

Коктейль Szarlotka

Ілля Ярема готує коктейль із Zubrowka / Фото radioroks

Інгредієнти:

Zubrowka Bison Grass – 50 мл

Яблучний сік – 120 мл

Яблуко

Лід

Приготування:

Наповніть склянку льодом. Додайте усі інгредієнти та перемішайте барною ложкою. Прикрасьте скибкою яблука та подавайте.

Коктейль Szarlotka / Фото Zubrowka