В нашей подборке 5 самых интересных и известных мотоциклов, которые находились в армейских подразделениях в тот или иной период.

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1. Harley-Davidson WLA 42

Мотоциклы WLA получили серийный номер 42 благодаря году, когда состоялся массовый запуск модели. Военный вариант был создан на основе "мирного" предшественника WL. Поскольку военное время диктовало свои правила, то WLA 42 было подстроено под соответствующие условия. В частности, Harley-Davidson WLA 42 имел цвет хаки, мощный багажник для перевозки радиостанции, патронный ящик, чехол для автомата "Томпсона»", а также фары со светомаскировкой.

При массе около 220 килограммов, этот мотоцикл мог везти на себе более сотни килограммов. На ровной дороге этот Harley-Davidson разгонялся до 115 км / ч.

Во время войны эти мотоциклы массово поставляли в Советский Союз по ленд-лизу. Примерно было получено более 50 000 экземпляров.

Harley-Davidson WLA 42 / Фото Autocart

2. Norton WD16H

Norton 16H активно выпускали в период с 1911 по 1954 год в различных модификациях. Компания была главным поставщиком мотоциклов в британской армии во время Второй мировой войны. Всего было выпущено около ста тысяч экземпляров.

С каждым годом модель совершенствовали и уже в 1935 году миру была представлена ​​усовершенствованная версия Norton WD16H, который весил 176 килограммов и мог разгоняться до 110 километров в час.

Отреставрированный Norton 16H 1939 / Фото Yesterdays

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3. Cushman Model 53

Простая и компактная конструкция этого мотороллера задумывалась для того, чтобы десантировать ее с парашютом в местах проведения операций армией США.

За период Второй мировой войны было выпущено примерно 5000 экземпляров.

Слабый двигатель, который выдавал лишь 4,6 лошадиных сил был недостаточно мощным для того, чтобы использовать Cushman Model 53 в других потребностях, кроме как армейских шоу и выставках.

Существует легенда, что первый Cushman собрал военный аэродрома из ненужных запчастей от самолетов.

Cushman Model 53 / Фото Wofmd

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4. BMW R71

Тяжелый мотоцикл производила немецкая фирма с 1938 по 1941 год для вооружения Вермахта. Эксплуатировали данную модель в основном с боковым прицепом. Всего было выпущено 3458 экземпляров.

Модель BMW R71 без лицензии было полностью скопировано Советским Союзом и выпущено в 1941 году под маркой М-72.

BMW R71 / Фото espirituracer

5. Vespa 150 TAP

Армейский мотороллер был создан в 1956 году компанией ACMA, которая занимала изготовлением автомобилей и мотоциклов для французских воздушно-десантных войск.

Такой вариант мобильной артиллерии считался чрезвычайно практичным, ведь военные могли сделать выстрел сразу после остановки.

Мотороллер не имел никакой брони, но выделялся усиленной рамой. Он был рассчитан на небольшой вес, легкость десантирования и высокую скорость передвижения.

Vespa 150 TAP / Фото Zonwar