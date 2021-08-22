Корисна вечеря – тема актуальна для кожного. 5 ідеальних варіантів для вечірнього прийому їжі назвала дієтологиня Анна Гоголєва.

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Якою має бути корисна вечеря? Найчастіше цей прийом їжі викликає масу питань. Що їсти? О котрій? Чим перекусити, якщо потрібно "заморити черв'ячка". Основна рекомендація – не їжте важку пишу на ніч. Ідеальна вечеря може містити наступні поєднання: білок + клітковина + рослинні жири,

– зазначила Гоголєва.

5 варіантів здорової вечері

1. Листовий салат з огірками, яйцем і креветками

Інгредієнти:

листова зелень (наприклад, китайська капуста);

зелена та ріпчаста цибуля;

1 варене яйце;

відварні креветки (або інші морепродукти);

оливкова олія для заправки;

1 столова ложка насіння кунжуту чи чорного кмину.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!

2. Паста з томатами, огірком і кремовою заправкою з авокадо

Інгредієнти:

склянка безглютенової пасти;

1/2 склянки тонко нарізаного огірка без кісточок;

1/2 помідорів Черрі (нарізаних або в'ялених);

1/4 склянки дрібно нарізаної червоної цибулі;

2 столові ложки свіжої петрушки;

свіжозмелений перець;

оливкова олія.

Заправка:

1 – 2 авокадо;

сік лимона;

1 зубчик часнику або сушений часник;

чорний перець;

1/4 склянки петрушки (або будь-якої сушеної зелені);

1 столова ложка базиліка чи кінзи на смак.

Кіноа та овочі – прекрасна вечеря / Фото Pixabay

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Овочевий салат. До нього додаємо 1 – 2 столові ложки відвареного кіноа. Запечена риба + овочевий салат або квашена капуста (добре промити) із зеленню, цибулею та оливковою олією. Можна додати насіннєві хлібці. Нутова/сочевична каша із зеленню, прянощами та огірком або салатом з ламінарії з часниковою олією та спеціями.

Текст публікації Анни Гоголєвої:

Якою повинна бути корисна вечеря?

Найчастіше цей прийом їжі викликає масу питань. Що є? У скільки? Чим перекусити, якщо потрібно "заморити черв'ячка".

Основна рекомендація – не їжте важку пишу на ніч. Ідеальна вечеря може містити наступні поєднання:

Білок + клітковина + рослинні жири.

Я рекомендую вибирати легкий білок, тобто не м'ясо, а рибу, морепродукти, рослинний білок (сочевиця, нут). Залиште м'ясо на обід, якщо ви його вживаєте.

Якщо хочете набрати вагу або у вас немає потреби відновити роботу підшлункової залози, тоді можете вечеряти за формулою: білок + клітковина + складні вуглеводи.

Якщо просто підтримуєте вагу і з обміном речовин у вас все добре, то для вас формула: білок + клітковина.

Не варто вживати на вечерю продукти, у яких високий інсуліновий індекс (фрукти, фруктові салати, кисломолочна продукція: сирок або йогурт, каші з фруктами і ягодами, солодкі овочі й коренеплоди).

Вечеряйте за 4 – 5 годин до сну. Пам'ятайте, що пізня, неправильна вечеря призводить до нестачі жироспалювальних гормонів, збиває роботу шлунково-кишкового тракту, а також робить вас втомленими й позбавляє сил на наступний день!

Але пам'ятайте, що вечеря о 17:00 для тих, хто лягає спати після 00:00 – також не найкращий варіант, оскільки це призведе до уповільнення обміну речовин, відкладенню жирової тканини та втрати м'язової маси тіла.

5 варіантів здорової вечері:

1. Листовий салат з огірками, яйцем і креветками.

Інгредієнти:

Листова зелень (можна китайську капусту);

Зелена цибуля і ріпчасту цибулю;

1 варене яйце;

Відварені креветки (або інші морепродукти);

Оливкова олія для заправки;

1 ст. ложка насіння кунжуту або чорного кмину.

2. Яскрава соковита і по-справжньому смачна паста з томатами, огірком і кремовою заправкою з авокадо!

Інгредієнти:

склянка вашої улюбленої безглютенової пасти (моя улюблена з пшона, можна гречану локшину, спіральки з сочевиці);

1/2 склянки тонко нарізаного огірка без кісточок;

1/2 помідорів Черрі нарізаних або в'ялених;

1/4 склянки дрібно нарізаної червоної цибулі;

2 столові ложки свіжої петрушки;

мелений перець;

оливкова олія.

Заправка:

1 – 2 авокадо;

сік лимона на свій смак;

1 зубчик часнику або сушений часник;

чорний перець;

1/4 склянки петрушки (або будь-який сушеної зелені);

1 столова ложка базиліка чи кінзи на власний смак.

3. Овочевий салат з додаванням 1 – 2 столових ложок відвареного кіноа.

4. Запечена риба + овочевий салат або квашена капуста (добре промити) із зеленню, цибулею та оливковою олією. Можна додати насіннєві хлібці.

5. Нутова/сочевична каша із зеленню, прянощами та огірком або салатом з ламінарії з часниковим маслом і спеціями.