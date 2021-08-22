Корисна вечеря – тема актуальна для кожного. 5 ідеальних варіантів для вечірнього прийому їжі назвала дієтологиня Анна Гоголєва.
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Якою має бути корисна вечеря? Найчастіше цей прийом їжі викликає масу питань. Що їсти? О котрій? Чим перекусити, якщо потрібно "заморити черв'ячка". Основна рекомендація – не їжте важку пишу на ніч. Ідеальна вечеря може містити наступні поєднання: білок + клітковина + рослинні жири,
– зазначила Гоголєва.
5 варіантів здорової вечері
1. Листовий салат з огірками, яйцем і креветками
Інгредієнти:
- листова зелень (наприклад, китайська капуста);
- зелена та ріпчаста цибуля;
- 1 варене яйце;
- відварні креветки (або інші морепродукти);
- оливкова олія для заправки;
- 1 столова ложка насіння кунжуту чи чорного кмину.
2. Паста з томатами, огірком і кремовою заправкою з авокадо
Інгредієнти:
- склянка безглютенової пасти;
- 1/2 склянки тонко нарізаного огірка без кісточок;
- 1/2 помідорів Черрі (нарізаних або в'ялених);
- 1/4 склянки дрібно нарізаної червоної цибулі;
- 2 столові ложки свіжої петрушки;
- свіжозмелений перець;
- оливкова олія.
Заправка:
- 1 – 2 авокадо;
- сік лимона;
- 1 зубчик часнику або сушений часник;
- чорний перець;
- 1/4 склянки петрушки (або будь-якої сушеної зелені);
- 1 столова ложка базиліка чи кінзи на смак.
Кіноа та овочі – прекрасна вечеря / Фото Pixabay
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- Овочевий салат. До нього додаємо 1 – 2 столові ложки відвареного кіноа.
- Запечена риба + овочевий салат або квашена капуста (добре промити) із зеленню, цибулею та оливковою олією. Можна додати насіннєві хлібці.
- Нутова/сочевична каша із зеленню, прянощами та огірком або салатом з ламінарії з часниковою олією та спеціями.
Текст публікації Анни Гоголєвої:
Якою повинна бути корисна вечеря?
Найчастіше цей прийом їжі викликає масу питань. Що є? У скільки? Чим перекусити, якщо потрібно "заморити черв'ячка".
Основна рекомендація – не їжте важку пишу на ніч. Ідеальна вечеря може містити наступні поєднання:
Білок + клітковина + рослинні жири.
Я рекомендую вибирати легкий білок, тобто не м'ясо, а рибу, морепродукти, рослинний білок (сочевиця, нут). Залиште м'ясо на обід, якщо ви його вживаєте.
Якщо хочете набрати вагу або у вас немає потреби відновити роботу підшлункової залози, тоді можете вечеряти за формулою: білок + клітковина + складні вуглеводи.
Якщо просто підтримуєте вагу і з обміном речовин у вас все добре, то для вас формула: білок + клітковина.
Не варто вживати на вечерю продукти, у яких високий інсуліновий індекс (фрукти, фруктові салати, кисломолочна продукція: сирок або йогурт, каші з фруктами і ягодами, солодкі овочі й коренеплоди).
Вечеряйте за 4 – 5 годин до сну. Пам'ятайте, що пізня, неправильна вечеря призводить до нестачі жироспалювальних гормонів, збиває роботу шлунково-кишкового тракту, а також робить вас втомленими й позбавляє сил на наступний день!
Але пам'ятайте, що вечеря о 17:00 для тих, хто лягає спати після 00:00 – також не найкращий варіант, оскільки це призведе до уповільнення обміну речовин, відкладенню жирової тканини та втрати м'язової маси тіла.
5 варіантів здорової вечері:
1. Листовий салат з огірками, яйцем і креветками.
Інгредієнти:
- Листова зелень (можна китайську капусту);
- Зелена цибуля і ріпчасту цибулю;
- 1 варене яйце;
- Відварені креветки (або інші морепродукти);
- Оливкова олія для заправки;
- 1 ст. ложка насіння кунжуту або чорного кмину.
2. Яскрава соковита і по-справжньому смачна паста з томатами, огірком і кремовою заправкою з авокадо!
Інгредієнти:
- склянка вашої улюбленої безглютенової пасти (моя улюблена з пшона, можна гречану локшину, спіральки з сочевиці);
- 1/2 склянки тонко нарізаного огірка без кісточок;
- 1/2 помідорів Черрі нарізаних або в'ялених;
- 1/4 склянки дрібно нарізаної червоної цибулі;
- 2 столові ложки свіжої петрушки;
- мелений перець;
- оливкова олія.
Заправка:
- 1 – 2 авокадо;
- сік лимона на свій смак;
- 1 зубчик часнику або сушений часник;
- чорний перець;
- 1/4 склянки петрушки (або будь-який сушеної зелені);
- 1 столова ложка базиліка чи кінзи на власний смак.
3. Овочевий салат з додаванням 1 – 2 столових ложок відвареного кіноа.
4. Запечена риба + овочевий салат або квашена капуста (добре промити) із зеленню, цибулею та оливковою олією. Можна додати насіннєві хлібці.
5. Нутова/сочевична каша із зеленню, прянощами та огірком або салатом з ламінарії з часниковим маслом і спеціями.