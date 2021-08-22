Полезный ужин – тема актуальная для каждого. 5 идеальных вариантов для вечернего приема пищи назвала диетолог Анна Гоголева.

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Каким должен быть полезный ужин? Чаще всего этот прием пищи вызывает массу вопросов. Что есть? Во сколько? Чем перекусить, если нужно "заморить червячка". Основная рекомендация – не ешьте тяжелую пишу на ночь. Идеальный ужин может содержать следующие сочетания: белок + клетчатка + растительные жиры,

– отметила Гоголева.

5 вариантов здорового ужина

1. Листовой салат с огурцами/ яйцом и креветками

Ингредиенты:

листовая зелень (например, китайская капуста);

зеленый и репчатый лук;

1 вареное яйцо;

отварные креветки (или другие морепродукты);

оливковое масло для заправки;

1 столовая ложка семян кунжута или черного тмина.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"!

2. Паста с томатами, огурцом и кремовой заправкой из авокадо

Ингредиенты:

стакан безглютеновой пасты;

1/2 стакана тонко нарезанного огурца без косточек;

1/2 помидоров Черри (нарезанных или вяленых);

1/4 стакана мелко нарезанного красного лука;

2 столовые ложки свежей петрушки;

свежесмолотый перец;

оливковое масло.

Заправка:

1 – 2 авокадо;

сок лимона;

1 зубчик чеснока или сушеный чеснок;

черный перец;

1/4 стакана петрушки (или любой сушеной зелени);

1 столовая ложка базилика или кинзы по вкусу.

Киноа и овощи – прекрасный ужин / Фото Pixabay

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Овощной салат. К нему добавляем 1 – 2 столовые ложки отварного киноа. Запеченная рыба + овощной салат или квашеная капуста (хорошо промыть) с зеленью, луком и оливковым маслом. Можно добавить семенные хлебцы. Нутовая/чечевичная каша с зеленью, пряностями и огурцом или салатом из ламинарии с чесночным маслом и специями.

Текст публикации Анны Гоголевой:

Какой должен быть полезный ужин?

Чаще всего этот прием пищи вызывает массу вопросов. Что есть? Во сколько? Чем перекусить, если нужно "заморить червячка".

Основная рекомендация – не ешьте тяжелую пишу на ночь. Идеальный ужин может содержать следующие сочетания:

Белок + клетчатка +растительные жиры.

Я рекомендую выбирать легкий белок, то есть не мясо, а рыбу, морепродукты, растительный белок (чечевица, нут). Оставьте мясо на обед, если вы его употребляете.

Если преследуете цель набрать вес или у вас нет нужды восстановить работу поджелудочной железы, тогда можете ужинать по формуле: белок+клетчатка+сложные углеводы.

Если просто поддерживаете вес и с обменом веществ у вас все хорошо, то для вас формула: белок + клетчатка.

Не стоит употреблять на ужин продукты, у которых высокий инсулиновый индекс (фрукты, фруктовые салаты, кисломолочная продукция: творожок или йогурт, каши с фруктами и ягодами, сладкие овощи и корнеплоды).

Ужинайте за 4 – 5 часов до сна. Помните, что поздний, неправильный ужин приводит к нехватке жиросжигающих гормонов, сбивает работу ЖКТ, а также делает вас уставшими и лишает сил на следующий день!

Но помните, что ужин в 17:00 для тех, кто ложиться спать после 00:00 – также не лучший вариант, так как это приведет к замедлению обмена веществ, отложению жировой ткани и потери мышечной массы тела.

5 вариантов здорового ужина:

1. Листовой салат с огурцами/ яйцом и креветками.

Ингредиенты:

• Листовая зелень (можно китайскую капусту)

• Зеленый лук и репчатый лук

• 1 вареное яйцо

• Отварные креветки (или другие морепродукты);

• Оливковое масло для заправки

• 1 ст. ложка семян кунжута или черного тмина

2. Яркая сочная и по-настоящему вкусная паста с томатами, огурцом и кремовой заправкой из авокадо!

Ингредиенты:

стакан вашей любимой безглютеновой пасты (моя любимая из пшена, можно гречневую лапшу, спиральки из чечевицы);

1/2 стакана тонко нарезанного огурца без косточек;

1/2 помидоров Черри нарезанных или вяленых;

1/4 стакана мелко нарезанного красного лука;

2 столовые ложки свежей петрушки;

свежесмолотый перец;

оливковое масло.

Заправка:

1 – 2 авокадо;

сок лимона по вкусу;

1 зубчик чеснока или сушеный чеснок;

черный перец;

1/4 стакана петрушки (или любой сушеной зелени);

1 столовая ложка базилика или кинзы по вкусу.

3. Овощной салат с добавлением 1 – 2 столовых ложек отварного киноа.

4. Запеченная рыба + овощной салат или квашеная капуста (хорошо промыть) с зеленью, луком и оливковым маслом. Можно добавить семенные хлебцы.

5. Нутовая/чечевичная каша с зеленью, пряностями и огурцом или салатом из ламинарии с чесночным маслом и специями.

