5 цікавих фактів про Burger King, які мало хто знає

Кожна людина неодноразово чула про Burger King і, ймовірно, хоча б раз куштувала щось смачненьке з цього закладу. Навіть ті, хто є противником "швидкої" їжі могли придбати у Burger King щось для себе.

Ми вам розповімо декілька цікавих фактів, які навряд чи знають навіть ті, хто регулярно відвідує Burger King. Можете перевірити себе, щоб зрозуміти, наскільки добре ви знаєте популярний заклад.

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"Воппер"

Зараз мережу Burger King важко уявити без улюбленого фірмового гамбургера. Але на початку існування компанії, яка на той момент мала назву Insta-Burger-King цієї позиції в меню не було. Приблизно з 1957 року заклад придбав франшизу, якою досі володіє і додав у меню ряд страв, серед яких "Воппер".

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Власники

Власники Burger King постійно змінюються через ряд обставин. Так, наприклад, першими власниками були Джеймс Макламор та Девід Еджертон. Вони створили заклад у 1954 році. Але через 5 років чоловіки мали фінансові труднощі, тому змушені були продати заклад. Увесь цей час власники змінювалися й у 2019 році компанію було продано інвестиційному фонду "3G Capital".

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Секретний бургер

У секретному меню є "Вбивчий бургер". Він складається з 4 котлет, 4 шматочків сиру та бекону, а також секретного соусу. У цій страві 800 калорій.

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Карта Burger King Crown

Наявність такої картки дає можливість необмежену кількість разів купувати бургери чи картоплю фрі. Умовно кажучи, це вдосконалена версія бонусної картки. Така картка є у Г'ю Лорі, Дженніфер Гадсон, Роберта Дауні-молодшого, а також у Джей Ло.

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"Неймовірний воппер"

Раніше у Burger King не було вегетаріанських страв. Проте з 2019 року мережа закладів швидкого харчування запропонувала своїм відвідувачам "Неймовірний воппер". Страву вигадали для усіх вегетаріанців, тому замінили котлету із тваринного м'яса на котлету з рослинних інгредієнтів.

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