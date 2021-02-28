Реклама – це те, без чого віднедавна фактично неможливо продавати товар або послугу. Від якісної реклами залежить прибуток компанії, саме тому команда маркетологів відповідально ставиться до створення будь-якого рекламного матеріалу.

Не варто повністю довіряти рекламі, адже команда професіоналів робить усе, аби ви потрапили на гачок і купили те, що компанія продає.

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Курка

У будь-якій рекламі запечена курка виглядає об'ємно і максимально апетитно. Але насправді для фото чи відео не запікають курку, адже після духовки птиця має не такий привабливий вигляд. Саме тому курку "фарширують" паперовими рушниками, а потім фарбують у бажаний колір. Для цього можуть використовувати креми для автозасмаги, барвники, креми для взуття тощо.

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Ванна з водою

Під час зйомок рекламних роликів насправді ванну не наповнюють водою. Актори просто лягають у ванну, потім на ванні закріплюють клейонку та білу тканину і додають пінку. Це не викликає незручностей в акторів і значно спрощує процес зйомки.

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Пиво з пінкою

Для того, щоб зняти повноцінну рекламу витрачається багато часу. Саме тому для реклами пива потрібно знати певні хитрощі. Зокрема, якщо в келих налити пиво, пінка зникне через 5 хвилин. А це ускладнює процес і призводить до зайвих витрат. Тому у ємність для пива спочатку додають мийний засіб для посуду і тільки потім вливають пиво. Так пінка не зникає декілька годин.

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Кішка-акторка

Якщо для кадру потрібно зняти кішку, яка біжить в потрібному напрямку, то для цього тварину не заманюють ковбасою чи рибою, адже це не дієво. Для отримання бажаного результату ставлять миску з кормом, а за нею переноску-корзинку, до якої звикла тварина. Після цього кицька побіжить у тому напрямку, який запланував режисер.

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Кава з пінкою

Для того, щоб отримати красиву каву у чашці, просто приготувати напій замало. Після того, як каву приготували й відправили у потрібний посуд, за допомогою акваріумного фільтра створюють красиву пінку. Далі за допомогою шприца проколюються зайві бульбашки, а маленькі варіанти об'єднують в одну бульбашку. У результаті виходить справжній витвір мистецтва.

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