Каждый человек неоднократно слышал о Burger King и, вероятно, хотя бы раз пробовал что-то вкусненькое из этого заведения. Даже те, кто является противником "быстрой" еды могли приобрести в Burger King что-то для себя.

Мы вам расскажем несколько интересных фактов, которые вряд ли знают даже те, кто регулярно посещает Burger King. Вы можете проверить себя, чтобы понять, насколько хорошо вы знаете популярное заведение.

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"Воппер"

Сейчас сеть Burger King трудно представить без любимого фирменного гамбургера. Но в начале существования компании, которая на тот момент называлась Insta-Burger-King этой позиции в меню не было. Примерно с 1957 года заведение приобрело франшизу, которой до сих пор владеет и добавило в меню ряд блюд, среди которых "Воппер".

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Владельцы

Владельцы Burger King постоянно меняются через ряд обстоятельств. Так, например, первыми владельцами были Джеймс Макламор и Дэвид Эджертон. Они создали заведение в 1954 году. Но через 5 лет мужчины имели финансовые трудности, поэтому вынуждены были продать заведение. Все это время владельцы менялись, и в 2019 году компания была продана инвестиционному фонду "3G Capital".

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Секретный бургер

В секретном меню есть "Самоубийственный бургер". Он состоит из 4 котлет, 4 кусочков сыра и бекона, а также секретного соуса. В этом блюде 800 калорий.

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Карта Burger King Crown

Наличие такой карты дает возможность неограниченное количество раз покупать бургеры или картошку фри. Условно говоря, это усовершенствованная версия бонусной карточки. Такая карточка есть у Хью Лори, Дженнифер Хадсон, Роберта Дауни-младшего, а также у Джей Ло.

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"Невероятный воппер"

Ранее в Burger King не было вегетарианских блюд. Однако с 2019 года сеть заведений быстрого питания предложила своим посетителям "Невероятный воппер". Блюдо придумали для всех вегетарианцев, потому заменили котлету из животного мяса на котлету из растительных ингредиентов.

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