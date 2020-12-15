Управление временем – это одно из важнейших умений каждого успешного человека. Ведь для достижения желаемого результата нужно постоянно все успевать и не отвлекаться на мелкие проблемы.

Идеи 24 подготовили для вас 5 секретов, благодаря которым вы сможете успевать гораздо больше чем раньше, но работать при этом значительно меньше.

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1. Откажитесь от многозадачности

Научно доказано, что выполнять несколько дел одновременно – нерезультативно. Лучше делайте одно дело, но качественно. Сосредоточьтесь на нем, выкладывайтесь на полную, направьте всю энергию именно на это дело. Результат будет впечатляющим.

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2. Спокойствие и равновесие

Когда принимаете решение – не паникуйте и не поддавайтесь эмоциям. Принимайте взвешенные и обдуманные решения. Это поможет избежать ошибок, а также сэкономить время.

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3. Используйте таланты других

Нам очень часто кажется, что так качественно, как мы, то или иное дело никто не сможет сделать. Но это не так. Есть коллеги или подчиненные, которые также могут показать результат. Доверяйте им хотя бы иногда и вы получите немного свободного времени.

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4. Используйте свои сильные стороны

Ваша работа будет эффективной только тогда, когда вы будете делать то, в чем разбираетесь. Для этого обязательно определите свои сильные и слабые стороны.

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5. Планируйте

Для того чтобы тратить время с пользой – планируйте. Записывайте каждый свой шаг, пишите список покупок, список запланированных дел на день или неделю. Делайте определенные стратегии для экономии времени. Экспериментируйте с выполнением различных задач. Только так вы поймете, как делать так, чтобы успевать все и даже больше.

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