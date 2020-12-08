Ви ніколи не думали про те, що ми сприймаємо все, що нас оточує надто серйозно? Це стосується зламаної побутової техніки, порваного взуття і відсутності тих чи інших потрібних речей в нашому будинку.

Ідеї 24 підготували для вас добірку геніальних вирішень звичайних побутових проблем. Ви будете здивовані такою креативністю та оригінальністю.

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1. Тримач для телефона або планшета з побутових предметів

Зробити таку річ зовсім не складно. Потрібно лише знайти не потрібну виделку і докласти трішки фізичних зусиль. Це хороша альтернатива дорогій підставці для телефона.

Скриншот з youtube

2. "Антивтікач" для пса

Ваш пес часто втікає з дому і завжди за нього хвилюєтеся? Тоді зафіксуйте на його ошийнику невелику палицю або навіть дерев'яну кухонну ложку. Таким чином ваш друг не зможе пролізти через навіть найбільшу прогалину в заборі.

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3. Будівельні інструменти

Якщо ви запланували незначні будівельні роботи, але виявилося, що у вас нема спеціального будівельного рівня, скористайтеся підручними засоби. Як щодо скляної пляшки з рідиною?

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4. Оригінальний лайфхак для велосипеда

Любите їздити на велосипеді? Тоді спробуйте покрутити педалі босоніж, але завчасно "застеліть" їх килимом. Ідеальний варіант для тривалих поїздок на природу: зручно і без дискомфорту від взуття.

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5. "Переносна" будівля

Раптово вирішили, що сарай "стоїть" не в тому місці? – Попросіть цю чоловічу команду і вони перенесуть будь-що і будь-куди.

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6. Дверний замок

Спонтанне рішення для захисту сараю від грабіжників. Спонтанне, але ж таке дієве. Правда ж?

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7. Як нагріти приміщення від електричної плити

Якщо вам вимкнули опалення і ви ніяк не можете зігрітися, увімкніть електричну плиту і поставте поруч вентилятор. Таким чином він буде розганяти тепле від плитки повітря по всій кімнаті. Хіба не геніально?

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8. Саморобний пліт

Перепливти водойму тепер не проблема. Для цього варто лише виготовити пліт з підручних засобів. Можете взяти пусті пластикові пляшки або пачки з чіпсами.

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9. Батьківський лайфхак

Тепер навчити дитину грати у бейсбол ще легше. Використайте для м'яча рибальську вудочку. Дитина буде вчитися, а ви станете її помічником, якому не доведеться бігати за м'ячем.

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10. Оригінальні фари для автомобіля

Зламалися фари? – Не вирушайте одразу на СТО. Знайдіть вінтажні люстри і закріпіть їх на капоті. Перевірено, діє до першої зустрічі з поліцією.

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11. Для економії місця

Якщо на подвір'ї катастрофічно не вистачає місця для різних дрібничок, виготовить звичайну "кришку" для стола. Нею ви зможете накрити сміттєві ящики, а потім поставити речі для саду.

Ф​ото reddit

12. Захист для авто

Банальне, але дуже дієве рішення для захисту автомобіля від грабіжників.

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13. Заміна батарейок

Якщо вам знадобилися батарейки типу "С", але можливості купити їх нема, використайте маленькі батарейки типу "АА". Знайдіть трішки деревини, докладіть мінімум фізичних зусиль і отримаєте тимчасову заміну.

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14. Оригінальна люстра

Незвичний варіант люстри для тих, хто полюбляє відкладати все на потім.

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15. Кермо для газонокосарки

Що робити, якщо зламалося кермо, а вам конче потрібно покосити траву? Просто знайдіть непотрібну дерев'яну планку.

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