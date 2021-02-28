Реклама – это то, без чего фактически невозможно продавать товар или услугу. От качественной рекламы зависит прибыль компании, поэтому команда маркетологов ответственно относятся к созданию любого рекламного материала.

Не стоит полностью доверять рекламе, ведь команда профессионалов делает все, чтобы вы попали на крючок и купили то, что компания продает.

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Курица

В любой рекламе запеченная курица выглядит объемно и максимально аппетитно. Но на самом деле для фото или видео не запекают курицу, ведь после духовки птица имеет не такой привлекательный вид. Именно поэтому курицу "фаршируют" бумажными полотенцами, а затем красят в желаемый цвет. Для этого могут использовать кремы для автозагара, красители, кремы для обуви и тому подобное.

Фото stb

Ванна с водой

Во время съемок рекламных роликов на самом деле ванну не наполняют водой. Актеры просто ложатся в ванну, затем на ванне закрепляют клеенку и белую ткань и добавляют пенку. Это не вызывает неудобств в актеров и значительно упрощает процесс съемки.

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Пиво с пенкой

Для того чтобы снять полноценную рекламу, нужно много времени. Именно поэтому для рекламы пива нужно знать определенные хитрости. В частности, если в бокал налить пиво, пенка исчезнет через 5 минут. А это усложняет процесс и приводит к лишним затратам. Поэтому в емкость для пива сначала добавляют моющее средство для посуды и только потом вливают пиво. Так пенка не исчезает несколько часов.

Фото goodfon

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Кошка-актриса

Если для кадра нужно снять кошку, которая бежит в нужном направлении, то для этого животное не привлекают колбасой или рыбой, ведь это не действенно. Для получения желаемого результата ставят миску с кормом, а за ней переноску-корзинку, к которой привыкло животное. После этого кошка побежит в том направлении, которое запланировал режиссер.

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Кофе с пенкой

Для того чтобы получить красивый кофе в чашке, просто приготовить напиток мало. После того как кофе приготовили и отправили в нужный посуду, с помощью аквариумного фильтра создают красивую пенку. Далее с помощью шприца прокалываются лишние пузырьки, а маленькие варианты объединяют в один пузырек. В результате получается настоящее произведение искусства.

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