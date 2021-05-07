Ми підготували для вас добірку страв, які "провалили випробування" в McDonald's.

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Макдог

У меню закладів раніше можна було побачити цей продукт. Проте у 1977 році Рей Крок (генеральний директор) заборонив продаж макдога через те, що вважав його максимально шкідливим. Страву перестали продавати до певного часу. Так, наприкінці дев'яностих макдог знову внесли в меню закладів Середнього Заходу, Великобританії й Токіо. Але страву споживачі не оцінили.

Генеральний директор мережі скасував продаж макдогу / Фото Pinterest

Макпіца

У 90-х роках у закладах можна було замовити ароматну піцу. Маркетологи робили великі ставки на те, що продажі збільшаться. Але американці звикли ходити в піцерії, а реклама виявилася неякісною для того, щоб "підкупити" покупців. Через деякий час від цієї ідеї були змушені відмовитися, попри те, що на професійне обладнання було витрачено шалені кошти.

Макпіца не сподобалася клієнтам закладу / Фото Pinterest

Хулабургер

У 1963 Рей Крок створив гамбургер, який складався з булочки, сиру, а також скибочки ананаса. Ідея страви була спрямована на католиків, яким не можна було вживати м'ясо. Та поєднання смаків не оцінив ніхто. Страва швидко зникла з меню.

Оригінальний гамбургер з ананасом / Фото Mcdonalds.fandom

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Макпаста

Ще один невдалий експеримент закладу, який зовсім не оцінили споживачі. Страву максимально рекламували, але чомусь паста з Макдональдзу просто не цікавила покупців.

Макпаста не сподобалася відвідувачам закладу / Фото Mommyladyblogs

Маклобстер

Очевидно, що причиною провалу стала ціна. Мало хто захоче їсти м'ясо лобстера з булочкою. Проте в деяких штатах Америки страву досі не забрали з меню.

Маклобстер вирізнявся високою ціною і непродуманими складовими / Фото Eatthis