Соковиті, ароматні сосиски готуються швидко й без зайвих зусиль. Але, щоб вони завжди виходили бездоганними, потрібно знати деякі секретики.
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Як дібрати сосиски
На вогні м'ясні страви смажать різними способами: на шампурах, на грилі чи на решітці. У будь-якому разі вам потрібно дібрати якісні сосиски, сардельки чи шпички. Якщо вони виготовлені з сумнівних інгредієнтів, ви можете не лише зіпсувати собі відпочинок, а й опинитися в лікарні з харчовим отруєнням.
Купуйте лише якісні сосиски / Фото Mgazeta
Які сосиски підходять для смаження на природі
Обираючи ці м'ясні напівфабрикати для відпочинку на природі, ви повинні зважати на смаки ваших близьких та друзів:
- курячі сосиски мають ніжний делікатний смак і тонкий вишуканий аромат;
- свинячі сосиски більш жирні й відповідно соковиті;
- сосиски з телятини, яловичини чи баранини мають приємний пряний смак, але готують дещо довше, ніж курячі та свинячі.
Обирайте для смаження ті сосиски, які люблять ваші близькі / Фото Goodfon
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Поради щодо приготування сосисок на вогні
- Якщо не хочете довго готувати сосиски на природі, заздалегідь відваріть їх вдома впродовж 10 хвилин. На пікніку вам варто буде лише підсмажити м'ясний продукт.
- Сосиски потрібно викладати на добре розігрітий гриль. Якщо попередньо дома їх відварювали, то краще розміщати вироби по краях грилю. Якщо сосиски не піддавалися термообробці, кладіть їх по центру (де достатня кількість жару).
- Для того, щоб сосиски мали красивий рум'яний колір та хрустку скоринку, їх потрібно максимально часто перевертати. Якщо готуєте сосиски в шкірці, акуратно поводьтеся під час перевертань, інакше вона може лопнути.
- Не купуйте неякісний продукт. Перед тим, як обрати продукт, почитайте складові й уважно перевірте термін придатності.
- Якщо варені сосиски почистити від шкірки й відправити їх на вогонь, то буквально за лічені хвилини їх можна буде куштувати.
- Для того, щоб сосиски були хрусткими зовні й ніжними зсередини, не варто поспішати їх подавати до столу. Перед подачею дайте їм "відпочити" 3-5 хвилин.