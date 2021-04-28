Соковиті, ароматні сосиски готуються швидко й без зайвих зусиль. Але, щоб вони завжди виходили бездоганними, потрібно знати деякі секретики.

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Як дібрати сосиски

На вогні м'ясні страви смажать різними способами: на шампурах, на грилі чи на решітці. У будь-якому разі вам потрібно дібрати якісні сосиски, сардельки чи шпички. Якщо вони виготовлені з сумнівних інгредієнтів, ви можете не лише зіпсувати собі відпочинок, а й опинитися в лікарні з харчовим отруєнням.

Купуйте лише якісні сосиски / Фото Mgazeta

Які сосиски підходять для смаження на природі

Обираючи ці м'ясні напівфабрикати для відпочинку на природі, ви повинні зважати на смаки ваших близьких та друзів:

курячі сосиски мають ніжний делікатний смак і тонкий вишуканий аромат;

свинячі сосиски більш жирні й відповідно соковиті;

сосиски з телятини, яловичини чи баранини мають приємний пряний смак, але готують дещо довше, ніж курячі та свинячі.

Обирайте для смаження ті сосиски, які люблять ваші близькі / Фото Goodfon

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Поради щодо приготування сосисок на вогні