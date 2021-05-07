Мы подготовили для вас подборку блюд, которые "провалили испытания" в McDonald's.

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Макдог

В меню заведений раньше можно было увидеть этот продукт. Однако в 1977 году Рэй Крок (генеральный директор) запретил продажу макдога из-за того, что считал его очень вредным. Блюдо перестали продавать до определенного времени. Так, в конце девяностых макдог снова внесли в меню заведений Среднего Запада, Великобритании и Токио. Но блюдо потребители не оценили.

Генеральный директор сети отменил продажу макдога / Фото Pinterest

Макпицца

В 90-х годах в учреждениях можно было заказать ароматную пиццу. Маркетологи делали большие ставки на то, что продажи увеличатся. Но американцы привыкли ходить в пиццерии, а реклама оказалась некачественной для того, чтобы "подкупить" покупателей. Через некоторое время от этой идеи были вынуждены отказаться, несмотря на то, что на профессиональное оборудование было потрачено огромные средства.

Макпицца не понравилась клиентам заведения / Фото Pinterest

Хулабургер

В 1963 Рэй Крок создал гамбургер, состоящий из булочки, сыра, а также ломтиков ананаса. Идея блюда была направлена ​​на католиков, которым нельзя было употреблять мясо. Но сочетание вкусов не оценил никто. Блюдо быстро исчезло из меню.

Оригинальный гамбургер с ананасом / Фото Mcdonalds.fandom

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Макпаста

Еще один неудачный эксперимент заведения, который совсем не оценили потребители. Блюдо очень рекламировали, но почему-то паста с Макдональдса просто не интересовала покупателей.

Макпаста не понравилась посетителям заведения / Фото Mommyladyblogs

Маклобстер

Очевидно, что причиной провала стала цена. Мало кто захочет есть мясо лобстера с булочкой. Однако в некоторых штатах Америки блюдо до сих пор не забрали из меню.

Маклобстер отличался высокой ценой и непродуманными составляющими / Фото Eatthis