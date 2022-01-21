Ви, мабуть, помічали у супермаркеті на полицях поряд з усіма впізнаваними цитрусовими й великий плід блідо-зеленого або жовтого кольорів. Це – помело, родом з Китаю. І часто не всі ризикують його купувати, адже достеменно не знають, як вибрати справді смачний фрукт.

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Як смакує помело?

У цьому екзотичному цитрусі немає гіркоти чи кислоти, але є природний солод та насичений смак.

Як обрати смачний помело

Стиглий плід має бути досить твердим. Якщо шкірка легко продавлюється пальцем, це означає, що він уже перезрів і, швидше за все, почав псуватися.

Чим більший фрукт, тим соковитіша м'якоть.

Шкірка має бути гладкою, рівною, без пошкоджень. На її поверхні не повинно бути вм'ятин і цяток бордового кольору.

Колір шкірки ні про що не говорить: у деяких сортів зрілий плід має темно-зелену шкірку.

Помело грушоподібної форми мають важити понад 1,5 кілограма, а фрукти круглої, трохи сплющеної форми – понад 1 кілограм.

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Як обрати помело / Фото unsplash

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Стиглий плід має бути досить твердим. Якщо шкірка легко продавлюється пальцем, це означає, що він уже перезрів і, швидше за все, почав псуватися.

Вважається, що чим більший плід, тим соковитіша м'якоть. Помело грушоподібної форми мають важити не менше 1,5 кг. Фрукти круглої, трохи сплющеної форми – не менше 1 кг.

Шкірка має бути гладкою, рівною, без пошкоджень. На поверхні плода не повинно бути вм'ятин і цяток бордового кольору.

Колір шкірки ні про що не говорить: у деяких сортів зрілий плід має темно-зелену шкірку.