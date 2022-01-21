Вы, наверное, замечали в супермаркете на полках рядом со всеми узнаваемыми цитрусовыми и большой плод бледно-зеленого или желтого цвета. Это – помело, родом из Китая. И часто не все рискуют его покупать, ведь точно не знают, как выбрать действительно вкусный фрукт.

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Какой на вкус помело?

В этом экзотическом цитрусе нет горечи или кислоты, но есть природный солод и насыщенный вкус.

Как выбрать вкусный помело

Спелый плод должен быть достаточно жестким. Если кожура легко продавливается пальцем, это значит, что он уже перезрел и, скорее всего, начал портиться.

Чем больше фрукт, тем сочнее мякоть.

Кожа должна быть гладкой, ровной, без повреждений. На ее поверхности не должно быть вмятин и точек бордового цвета.

Цвет кожуры ни о чем не говорит: у некоторых сортов зрелый плод имеет темно-зеленую кожуру.

Помело грушевидной формы должен весить более 1,5 килограмма, а фрукты круглой, немного сплющенной формы – более 1 килограмма.

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Как выбрать помело / Фото unsplash

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