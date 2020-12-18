Рано чи пізно усі батьки починають задумуватися над тим, чи варто дарувати дитині телефон. Саме тому цей ґаджет займає одне з перших місць при виборі подарунка на новорічні свята. Але чи готова ваша дитина користуватися пристроєм, який матиме доступ до будь-якої інформації? Чи підготували ви своє чадо до "розумного" використання телефону?

Ідеї 24 сформували 5 питань, давши відповідь на які ви зрозумієте, чи варто дарувати дитині смартфон на новорічні свята.

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Чи знає ваша дитина, як керувати інформацією про себе в "цифровому" світі?

Усе, що ми розміщуємо в мережі, залишається там назавжди. Тому ваша дитина повинна розуміти, що поширення будь-якої інформації в інтернеті може рано чи пізно будь-яким чином позначитися на її житті.

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Чи знає ваша дитина, як будувати безпечні стосунки в інтернеті?

Багато дітей не готові боротися з негативом, який може бути направленим на них. Вони бояться залякувань, своєрідно реагують на погрози й легко піддаються впливу. Дитина будь-якого віку повинні вміти правильно поводитися в таких ситуаціях.

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Чи знає ваша дитина, як захистити особисту інформацію?

Завантажуючи різноманітні додатки, діти несвідомо надають особисту інформацію, яка з часом може бути використана проти них. Це стосується і соціальних мереж. Необдумане надання конфіденційної інформації може призвести до плачевних наслідків.

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Чи має ваша дитина рамки?

Перед тим, як купувати телефон, ви повинні зрозуміти, чи зможе дитина розумно ним користуватися, і чи не стане вона залежна від ґаджета. Правильно розставлені пріоритети, чіткі рамки щодо користування телефоном, вміння відмовитися від смартфона перед сном – все це убереже вашу дитину від негативного впливу на фізичне та психічне здоров'я.

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Чи вміє ваша дитина критично мислити та фільтрувати інформацію, яку отримує з інтернету?

Ваша дитина розуміє, що не все, що є в інтернеті – правда? Чи усвідомлює вона, наскільки неправдиву інформацію може "споживати"? Вміння фільтрувати усе прочитане навчить дитину критично мислити та не піддаватися маніпуляціям.

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Не орієнтуйтеся на вік, досягнення чи розвиток дитини. Лише давши відповідь на ці прості запитання, ви зрозумієте, який подарунок краще обрати для вашого чада.