Рано или поздно все родители начинают задумываться над тем, стоит ли дарить ребенку телефон. Именно поэтому этот гаджет занимает одно из первых мест при выборе подарка на новогодние праздники. Но готов ли ваш ребенок пользоваться устройством, которое будет иметь доступ к любой информации? Подготовили ли вы свое чадо к "разумному" использованию телефона?

Идеи 24 сформировали 5 вопросов, дав ответ на которые вы поймете, стоит ли дарить ребенку смартфон на новогодние праздники.

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Знает ли ваш ребенок, как управлять информацией о себе в "цифровом" мире?

Все, что мы размещаем в сети, остается там навсегда. Поэтому ваш ребенок должен понимать, что распространение любой информации в интернете может рано или поздно любым образом сказаться на его жизни.

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Знает ли ваш ребенок, как строить безопасные отношения в интернете?

Многие дети не готовы бороться с негативом, который может быть направлен на них. Они боятся запугиваний, своеобразно реагируют на угрозы и легко поддаются влиянию. Ребенок любого возраста должен уметь правильно вести себя в таких ситуациях.

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Знает ли ваш ребенок, как защитить личную информацию?

Загружая различные приложения, дети бессознательно предоставляют личную информацию, которая со временем может быть использована против них. Это касается и социальных сетей. Необдуманное предоставление конфиденциальной информации может привести к плачевным последствиям.

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Имеет ли ваш ребенок рамки?

Перед тем, как покупать телефон, вы должны понять, сможет ли ребенок разумно им пользоваться, и не станет ли он зависим от гаджета. Правильно расставленные приоритеты, четкие рамки пользование телефоном, умение отказаться от смартфона перед сном – все это убережет вашего ребенка от негативного влияния на физическое и психическое здоровье.

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Умеет ли ваш ребенок критически мыслить и фильтровать информацию, которую получает из интернета?

Ваш ребенок понимает, что не все, что есть в интернете – правда? Осознает ли он, насколько ложную информацию может "получать"? Умение фильтровать все прочитанное научит ребенка критически мыслить и не поддаваться манипуляциям.

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Не ориентируйтесь на возраст, достижение или развитие ребенка. Только дав ответ на эти простые вопросы, вы поймете, какой подарок лучше выбрать для вашего чада.