Ще наприкінці листопада ми плануємо святкування Нового року. Ми об'єднуємося з друзями, складаємо святкове меню, обираємо стильний одяг. Але в усій цій передноворічній метушні навіть не задумуємося про те, чи правильно ми все робимо, чи не крадемо свято в інших, і чи не шкодимо таким святкуванням самі собі.

Ідеї 24 підготували для вас 5 основних ознак, які допоможуть зрозуміти, що ви неправильно святкуєте Новий рік.

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1. Свято для інших

Під час підготовки до Нового року ми можемо поводити себе досить егоїстично і зовсім не цікавитися тим, як хочуть провести новорічну ніч наші рідні. Тому потрібно заздалегідь знайти компроміс з тими, хто буде з вами під час бою курантів. Проговорити усі тонкощі, з'ясувати, хто та що любить, а також яких розваг краще уникнути. Дотримуючись цього правила, ви не зіпсуєте свято собі та іншим.

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2. Марна трата коштів

Практично кожен з нас витрачає на святкування Нового року велику суму коштів. Зрозуміло, що зробити веселе та яскраве святкування – це нормальне прагнення наприкінці важкого року. Проте не потрібно витрачати всі заощадження для того, щоб порадіти всього декілька годин. Грамотно витрачайте кошти, пишіть списки й тоді Новий рік відсвяткуєте правильно.

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3. "Усе зміниться на початку Нового року"

Усі ми маємо хибне враження, що з Нового року все зміниться: ми будемо більше старатися, розпочнемо займатися спортом, життя налагодиться. Проте після Нового року розпочинаються так звані новорічні канікули, потім нас чекає локдаун, а після цього, ймовірно, бажання щось змінювати зникне. Не відкладайте все на потім. Якщо по-справжньому чогось хочете, втілюйте це в життя тут і зараз.

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4. Магія Нового року

Ще з дитинства нам нав'язують думку, що в новорічну ніч відбуваються дива. Тому, навіть у дорослому віці ми віримо, що загадавши бажання в новорічну ніч, воно точно має збутися найближчим часом. Будь-яке бажання здійсниться тільки тоді, коли ви будете докладати максимум зусиль для його реалізації. Тому, не треба покладатися на магію, диво чи чаклунство. Робіть усе можливе і неможливе, аби ваше бажання здійснилося.

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5. Висновки року

Наприкінці року ми всі робимо підсумки. Для цього хтось пише красномовні пости в соцмережах, хтось створює відео, а дехто прописує на аркуші основні події з життя. У цей момент важливо не рівнятися на когось, не порівнювати свої та чужі перемоги чи провали. Потрібно аналізувати суто свої зміни, свої досягнення і не акцентувати надмірну увагу на невдачах. Цей нюанс може зіпсувати настрій, налаштувати на негатив і навіть "посіяти" невпевненість. Розпочинайте Новий рік з оптимізмом, впевненістю в собі та своїх силах, надією на щасливе майбутнє.

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