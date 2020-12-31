Еще в конце ноября мы планируем празднование Нового года. Мы объединяемся с друзьями, составляем праздничное меню, выбираем стильную одежду. Но во всей этой предновогодней суете даже не задумываемся о том, правильно ли мы все делаем, не воруем ли праздник в других, и не вредим таким празднованием сами себе.

Идеи 24 подготовили для вас 5 основных признаков, которые помогут понять, что вы неправильно празднуете Новый год.

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1. Праздник для других

Во время подготовки к Новому году мы можем вести себя достаточно эгоистично и совсем не интересоваться тем, как хотят провести новогоднюю ночь наши родные. Поэтому нужно заранее найти компромисс с теми, кто будет с вами во время боя курантов. Проговорить все тонкости, выяснить, кто и что любит, а также каких развлечений лучше избежать. Следуя этому правилу, вы не испортите праздник себе и другим.

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2. Пустая трата денег

Практически каждый из нас тратит на празднование Нового года большую сумму денег. Понятно, что сделать веселое и яркое празднование – это нормальное стремление в конце тяжелого года. Однако не нужно тратить все сбережения для того, чтобы порадоваться всего несколько часов. Грамотно тратьте средства, пишите списки и тогда Новый год отпразднуете правильно.

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3. "Все изменится в начале Нового года"

Все мы имеем ложное впечатление, что с Нового года все изменится: мы будем больше стараться, начнем заниматься спортом, жизнь наладится. Однако после Нового года начинаются так называемые новогодние каникулы, потом нас ждет локдаун, а затем, вероятно, желание все менять исчезнет. Не откладывайте все на потом. Если по-настоящему чего-то хотите, воплощайте это в жизнь здесь и сейчас.

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4. Магия Нового года

Еще с детства нам навязывают мнение, что в новогоднюю ночь происходят чудеса. Поэтому, даже с годами мы верим, что загадав желание в новогоднюю ночь, оно точно должно сбыться в ближайшее время. Любое желание осуществится только тогда, когда вы будете прилагать максимум усилий для его реализации. Поэтому, не надо полагаться на магию, чудо или колдовство. Делайте все возможное и невозможное, чтобы ваше желание исполнилось.

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5. Итоги года

В конце года мы все делаем итоги. Для этого кто-то пишет красноречивые посты в соцсетях, кто-то создает видео, а некоторые прописывает на листе основные события из жизни. В этот момент важно не равняться на кого-то, не сравнивать свои и чужие победы или провалы. Нужно анализировать сугубо свои изменения, свои достижения и не акцентировать излишнее внимание на неудачах. Этот нюанс может испортить настроение, настроить на негатив и даже "посеять" неуверенность. Начинайте Новый год с оптимизмом, уверенностью в себе и своих силах, надеждой на счастливое будущее.

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